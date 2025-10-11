Intact-Pilot Munoz: Voller Fokus auf das Comeback

Nach seinem folgenschweren Crash im Moto3-Rennen in Indonesien konnte David Munoz (Intact GP) am Freitag nach Spanien zurückfliegen. Nun steht seine Genesung im Fokus, um 2026 um den WM-Titel zu kämpfen.

Intact-Pilot David Munoz wurde im Moto3-Rennen in Indonesien in Runde 18 in Führung liegend von Leopard-Honda-Pilot Adrian Fernandez in Kurve 12 abgeschossen. Munoz wurde dabei heftig von seiner KTM geschleudert und verletzte sich schwer. Das Rennen wurde darauf abgebrochen, der Spanier hatte sich einen Bruch im linken Oberschenkel zugezogen.

Im Krankenhaus in Mataram, der Hauptstadt von Lombok, wurde Munoz am Montag in dieser Woche operiert. Der gebrochene Oberschenkelknochen, der um 3,5 cm verschoben war, konnte mit einem Markstift fixiert werden. «David beginnt mit seiner Genesung, Intact GP unterstützt ihn dabei voll und ganz – das Comeback beginnt jetzt», postete das deutsche Team aus dem Krankenhaus.

Am Freitag konnte der 19-Jährige nach Hause fliegen, um sich in Spanien auf seine Genesung zu konzentrieren. Die schwere Verletzung wird Zeit brauchen, um vollständig auszuheilen – die Saison von Munoz ist beendet. Bei noch vier anstehenden Rennwochenenden wird es sich mit einem Comeback in diesem Jahr nicht mehr ausgehen.

Für David Munoz ist das vorzeitige Saisonende bitter. In den letzten Rennen konnte er konstant gute Ergebnisse einfahren – er war immer bei den Schnellsten dabei. In der Gesamtwertung liegt Munoz mit 197 Punkten auf Rang 4 – auf Maximo Quiles, der auf Platz 3 liegt, fehlen ihm nur 20 Punkte. WM-Rang-3 wäre für ihn somit in Reichweite gewesen.

David Munoz wird sich nun darauf konzentrieren, für die Saison 2026 wieder 100 Prozent fit zu werden. Ende August hat er seinen Vertrag mit Intact GP verlängert – er wird auch nächstes Jahr für die Mannschaft aus Memmingen in der Moto3-WM antreten. Das Team plant, Munoz danach in die Moto2-WM zu holen.