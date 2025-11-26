Wie Marc Marquez Nachwuchstalent Quiles unterstützt

Maximo Quiles beendete seine starke Rookie-Saison in der Moto3-WM auf Gesamtrang 3. Unterstützt wird der 17-jährige Spanier seit drei Jahren von den MotoGP-Assen Marc und Alex Marquez.

Maximo Quiles erlebte eine äußerst erfolgreiche Rookie-Saison in der Moto3-WM. Der Spanier schaffte es neun Mal auf das Podest und holte drei Siege (Mugello, Balaton Park und Portimao). In seinem ersten Jahr in der Motorrad-Weltmeisterschaft landete der Spanier mit 274 Punkten auf Gesamtrang 3. Kein Moto3-Rookie erzielte in seinem ersten Jahr mehr Punkte und Podestplätze als Quiles – er war sogar besser als David Alonso (245 Punkte, 8 Podestplätze) und Pedro Acosta (259 Punkte, 8 Podestplätze).

Dabei konnte Quiles lange nicht alle Saisonrennen bestreiten. Erst beim Red Bull Grand Prix of the Americas, beim dritten Saisonrennen, hatte er sein Debüt in der Moto3-WM. Der junge Spanier aus dem Aspar-Team von Jorge Martinez musste die ersten beiden Saisonrennen in Thailand und Argentinien auslassen, da er dort noch nicht das Mindestalter von 17 Jahren erreicht hatte. Am 19. März war es dann so weit und Quiles feierte seinen 17. Geburtstag.

In Austin raste Quiles in seinem ersten Moto3-Rennen auf Rang 5, wodurch er sein Talent eindrücklich unter Beweis stellte. Danach musste er verletzungsbedingt die Rennen in Katar und Jerez auslassen, um dann erneut durchzustarten.

Prominente Unterstützung erhält Quiles von keinem geringeren als MotoGP-Weltmeister Marc Marquez. «Wir helfen ihm und beraten ihn seit drei Jahren; auf der Rennstrecke ist es dann sein Talent, das zählt. Wir versuchen, ihn auf den besten Weg zu bringen, indem wir meine Erfahrung, die von Alex und die von Vertical im Allgemeinen nutzen», erklärte Marquez im Interview mit seinem Sponsor Estrella Galicia.

Die Managementagentur Vertical wurde 2022 in Madrid von Marc und Alex Marquez sowie Geschäftsmann Jaime Martínez Recasens gegründet. Ziel des Unternehmens ist es Sportler, Kreative und Künstler zu unterstützen. Laut eigenen Angaben bietet Vertical einen umfassenden Service in den Bereichen Image-, Kommunikations- und Sponsoring-Management sowie Rechts-, Finanz- und Anlageberatung. Einer der Athleten, die von Vertical und den Marquez-Brüdern unterstützt werden, ist eben Maximo Quiles.

«Ich finde, er hat eine unglaubliche Saison hingelegt. Wäre er vom ersten Rennen an dabei gewesen, hätte er um die Weltmeisterschaft gekämpft», ist sich MM93 sicher. «Er hat die ersten Rennen verpasst, weil er das Mindestalter nicht hatte, dann hat er sich verletzt, und trotzdem hat er um den Vize-Meistertitel gekämpft. Er wurde dann Rookie des Jahres und der Neuling mit den meisten Podestplätzen.»

Die Zusammenarbeit von Quiles und den Marquez-Brüdern trägt Früchte. Dem Spanier wird eine große Zukunft vorhergesagt. «Das Talent ist da, die Arbeit ist da, denn auch darin hat er sich sehr verändert. Wir haben ihm die Disziplin vermittelt, die ein Sportler haben muss, und jetzt muss er nur noch so weitermachen, ohne etwas zu ändern», betonte Mentor Marc Marquez. «Er muss mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben und weiterarbeiten – bis er in Zukunft voll durchstartet.»

Mit Platz 5 im Red Bull Rookies Cup und Gesamtrang 3 in der JuniorGP-Kategorie 2024 schaffte Quiles den Sprung in die kleinste Klasse der Motorrad-WM. 2026 wird er erneut im Aspar-Team in der Moto3-WM an den Start gehen und um den WM-Titel kämpfen.