Motocross

Krisensitzung: Motocross Schnaitheim abgesagt

Das 47. Internationalen Schnaitheimer ADAC Motocross wurde wegen der Ausbreitungsgefahren durch Covid-19 abgesagt.

Am Sonntag, dem 22. März sollte das 47. Internationalen Schnaitheimer ADAC Motocross die deutsche Motocross-Saison mit der offenen deutschen Meisterschaft eröffnen. Die Stadt Heidenheim beschloss in einer Krisensitzung, dass wegen der Ausbreitung von Covid-19 bis auf weiteres sämtliche Großveranstaltungen abgesagt werden.

In Schnaitheim sollte der erste Lauf der DM-Open, der Seitenwagen-DM und DMV Ladies-Cup ausgetragen werden.

«Sorry, wir sind auch traurig, weil wir mit der Organisation schon sehr weit waren und schon viele Kosten angefallen sind», erklärte der MSC Schnaitheim in einer Mitteilung. Die Veranstalter des MSC hoffen, dass sie am 17. Mai das geplante Oldtimer-Motocross veranstalten können.