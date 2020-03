Motocross

MX-Saisonauftakt in England findet statt

Während wegen der sich ausbreitenden COVID-19-Pandemie weltweit Großveranstaltungen abgesagt werden, findet im britischen Exeter der Auftakt der britischen Motocrossmeisterschaften statt.

In den USA wurde heute der nationale Notstand ausgerufen. Bereits gestern wurde ein Einreiseverbot für alle Europäer in die USA erlassen - mit Ausnahme von Großbritannien. Die Motocross-WM und die Supercross-WM wurden unterbrochen. Der Dow Jones kollabierte in den letzten 5 Tagen auf den Stand von vor 5 Jahren.

Allen Absagen zum Trotz wähnt man sich in England in Sachen Coronavirus in Sicherheit. Am kommenden Wochenende soll die in Exeter im Südwesten Englands geplante Auftaktveranstaltung der 'ACU British Motocross Championship' stattfinden.

Mit am Start: MXGP-Piloten Shaun Simpson (KTM), Harri Kullas (Honda), Evgeny Bobryshev (Husqvarna) und Brent Van Doninck (Husqvarna) sowie Ex-MXGP-Starter Tommy Searle (Honda).

In der MX2-Klasse stehen WM-Starter Conrad Mewse, Josh Gilbert und Brad Anderson am Start.