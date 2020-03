Britische Meisterschaften nun doch abgesagt Von Thoralf Abgarjan

Motocross © Copyright-Free Der Auftakt der britischen Motocrossmeisterschaften wurde wegen des schlechten Wetters abgesagt

Nicht wegen des grassierenden Coronavirus, sondern wegen des schlechten Wetters wurde die Auftaktveranstaltung der offenen britischen Meisterschaften in Exeter abgesagt.

In Gro0britannien ticken die Uhren bekanntlich etwas anders als im Rest der Welt. In den vergangenen Tagen pilgerten im Königreich noch Zehntausende Fußballfans ungehindert in die Stadien. Die Regierung unter Premierminister Boris Johnson verhängte bislang keinerlei Sanktionen, steht aber offenbar vor einer Kehrtwende. Veranstaltungen wurden - wenn überhaupt - nur auf Betreiben der Organisatoren abgesagt. Auch Schulen und Kindergärten und andere öffentliche Einrichtungen blieben im Königreich weiterhin geöffnet.

So verwunderte es wenig, dass gegen den allgemeinen Trend die Auftaktveranstaltung der offenen britischen Motocrossmeisterschaften in Exeter auf der Rennstrecke 'Little Silver' an diesem Wochenende stattfinden sollte

Nun wurde sie aber doch in letzter Minute abgesagt. Aber nicht, wie man glauben würde, wegen des Coronavirus, sondern wegen des schlechten Wetters. In Exeter regnet es in Strömen.