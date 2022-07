5. Talkessel Classics am kommenden Samstag

Wer den Geruch von Rizinusöl und den Sound von CZ und BSA vermisst, sollte sich am kommenden Wochenende auf den Weg in den Talkessel begeben, denn dort wird Motocross-Geschichte zum Anfassen geboten.

Am kommenden Samstag, dem 9. Juli, steht die 5. Auflage der Talkessel Classics auf dem Programm, bei der historische Bikes in Aktion bewundert werden können. Dem veranstaltenden MSC-Teutschenthal liegen derzeit Nennungen von über 150 Fahrern aus Belgien, Dänemark, Finnland, Großbritannien, Niederlande, Österreich, Schweiz, Tschechien, Ungarn und Deutschland vor.

Die historische Technik wird auch dieses Jahr wieder von namhaften Fahrern bewegt, wie dem niederländischen Ex-WM-Piloten Peter van den Nieuwenhof und den Österreichern Michael Staufer und Oswald Reisinger. Auch der belgische Meister Jan Geboers (Bruder von Sylvain und Eric), wird mit seiner luftgekühlten Suzuki am Startgatter stehen.

Gefahren wird in den Klassen Classic, Twinshock, EVO und Super EVO. Das Rennen im Talkessel ist die zweite von drei Veranstaltungen zum internationalen 'Classics Europa Cup'.

In der Klasse 'Classic' starten Motorräder mit Baujahr vor 1974, an denen keine maßgeblichen Veränderungen vorgenommen wurden. In der Klasse Twinshock starten Motorräder mit zwei hinteren Federbeinen, Luftkühlung, Trommelbremsen und Gabeln mit Tauchrohr unten. In der Klasse EVO starten Motorräder bis Modelljahr 1990. Die Super EVO-Klasse ist den Bikes bis Baujahr 1995 vorbehalten.

Die Rennen beginnen ab 13:00 Uhr. Der Eintritt kostet nur 10 Euro, Kinder bis elf Jahre haben freien Eintritt. Weitere Infos gibt es unter www.classicmxteutschenthal.de und www.msc-teutschenthal.de.

Zeitplan Talkessel Classics 2022:

08:30 – Training

13:00 – Rennen

18:00 – Siegerehrungen