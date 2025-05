Ducati Desmo 450MX: Produktion ist angelaufen

Am Montag dem 26. Mai 2025 rollte die erste Ducati Desmo 450MX vom Produktionsband. Es ist das erste Motocross-Motorrad in der Ducati-Firmengeschichte.

Am Rennwochenende zuvor war Jeremy Seewer an der Motocross-WM in Ernée/F auf der Werks-Ducati aufs GP-Podium gefahren (Platz 3), am Montag darauf rollte die erste Ducati Desmo 450MX vom Produktionsband. Ein historischer Moment für Ducati, ist doch die Desmo 450MX das erste Motocross-Motorrad der Firmenhistorie.

Ein Moment, den es zu feiern galt, in Anwesenheit des neunfachen Motocross-Weltmeisters Toni Cairoli, der mit seiner reichen Erfahrung zur Entwicklung der Desmo 450MX beitrug, und Alessandro Lupino, der auf der Vorserien-Ducati 2024 die italienische Motocross-Meisterschaft gewonnen hatte.

Die Reglemente der Motocross-Meisterschaften sind recht eng gefasst. Hubraum, Einzylindermotor und maximal sechs Gänge sind gegeben. Dennoch hat Newcomer Ducati mit dem firmentypischen desmodromischen Ventiltrieb ein Alleinstellungsmerkmal, das Vorteile bringen könnte. Auch die umfangreiche Assistenzelektronik ist neu im Motocross.

«Was Ducati charakterisiert, ist die Nähe der käuflichen Serienmotorrädern zu den Werksrennmaschinen», sagte Ducati-CEO Claudio Domenicali an der Zeremonie. «Als wir uns entschlossen, ein Geländemotorrad zu bauen, realisierte ich erst, wie viele Offroad-Enthusiasten in den verschiedenen Abteilungen von Ducati arbeiten. Das erlaubte es uns, mit der Desmo 450MX ein Motorrad zu entwickeln, das einfach zu fahrendes High-Performance zu bauen, das die Ansprüche von Amateuren und Profis gleichermassen befriedigt.»

Um die Desmo 450MX weiter an die Werksmotorräder anzunähern, bietet der Ducati Performance Catalogue unter anderem aus dem Vollen gefräste Radnaben und Gabelbrücken, einen Titan-Auspuff von Akrapoviv oder leistungsstärkere Bremszangen von Brembo. Eine Liste, die Ducati noch zu erweitern gedenkt.

Die Desmo 450MX wird ab Juli 2025 bei europäischen Ducati-Händlern erhältlich sein, in Rot (what else?) ab 12.490 € (Schweiz Fr. 11.970.-, Österreich 12.995 €).