Classic-Team-EM-Premiere in Blankenhain

Im thüringischen Blankenhain wurde am vergangenen Wochenende die Classic-Team-EM ausgetragen. Die Trophäen wurden von KTM-Werksfahrer der ersten Stunde, Vladimir Kavinov, überreicht.

Am Wochenende des schwedischen Grand Prix in Uddevalla wurden im thüringischen Blankenhain die Classic Europameisterschaften der Teams ausgetragen. Am Start standen Classic-Teams aus Tschechien, Belgien, den Niederlanden, Österreich, Schweiz, Deutschland und Schweden.

Die Wertung erfolgte nach dem olympischen Prinzip: Platz = Punkt. Ziel ist wie beim MXoN die minimale Punktzahl. Ähnlich wie beim Motocross der Nationen starten 3 Fahrer für ein Team. 5 der 6 Ergebnisse werden gewertet. Es gibt also ein Streichresultat.

Neben den ikonischen tschechischen Classic-Bikes von CZ standen in Blankenhain Marken wie Bultaco, Suzuki, Maico, Husqvarna und 4 Takt BSA und CCM am Start.

Neu war die so genannte Mix-Klasse, in der Fahrer der Classic, Twinshock und EVO gemeinsam in einem Rennen starteten. Im Ergebnis fuhren 3 Fahrer- und Motorradgenerationen in einem Rennen gegeneinander. Der 72-jährige Franticek Bezdicek startete gemeinsam mit seinem 60-jährigen tschechischen Teamkollegen Leopold Simak (Twinshock) und dem erst 18-jährigen Dominik Macho. Das Team wurde mit der Idealpunktzahl 5 Europameister der Mix-Kategorie.

Die erfolgreichsten Teams kamen in diesem Jahr aus Tschechien und Österreich mit jeweils 2 Siegen. Die schweizerischen und niederländischen Klassik-Motocrosser gewannen jeweils eine Kategorie. Deutsche Teams erreichten dreimal das Podium.

Als Ehrengast war in Blankenhain der Vizeweltmeister des Jahres 1977, Vladimir Kavinov, vor Ort, der gemeinsam mit Classic Mastermind Harald Mühlig die Trophäen der Sieger feierlich überreichte.

Ergebnisse Classic-Team-EM in Blankenhain:



Classic -66:

1. Niederlande 1: Lating (CZ), Schreurs (CZ), Kistemaker (CZ)

2. Schweiz: Nüssli (CCM), Beck (CCM), Büsser (BSA)

3. Österreich: Voithofer (BSA), Leitner (BSA), Spitzer (BSA)

Classic 66+:

1. Tschechien 1: Ampapa (CZ), Kozak (CZ), Nejedly (CZ)

2. Deutschland: Bauer (CZ), Diwischek (CZ), Lutz (CZ)

3. Niederlande 3: Homan (CZ), Lating (CZ), v. Mondfrans (BSA)

Twinshock:

1. Schweiz 3: Omlin (YAMAHA), Oehen (HONDA), Kellenberger (YAMAHA)

2. Deutschland S&M: Möhring (MAICO), Mühlig (SUZUKI), Trautmann (MAICO)

3. Niederlande Twinshock: Vermeulen (MAICO), Schreures (MAICO), Minkhorst (MAICO)

EVO:

1. Österreich: Lovranich (YAMAHA), Mayer (YAMAHA), Auer (HONDA)

2. Deutschland EVO MX: Rottler (HONDA), Neu (HONDA), Werner (MAICO)

3. Deutschland X Leo: Blank (SUZUKI), Allerberger (SUZUKI), Högstetter (HONDA)

Super EVO:

1. Österreich 5: Simonitti (HONDA), Troll (HONDA), Alfons (HONDA)

2. Niederlande: van Dulmen (SUZUKI), van Londen (HONDA), Roeterdink (SUZUKI)

3. Belgien: Chapelle (HONDA), Chapelle (HONDA), Baar (KAWASAKI)

Mix:

1. Tschechien: Bezdicek (CZ), Simak (CZ), Macho (CZ)

2. Niederlande: Schreurs (MAICO), Kistemaker (CZ), v. Dulmen (SUZUKI)

3. Schweiz 4: Nüssli (CCM), Omlin (YAMAHA), Büsser (BSA)