Herlings, de Wolf und Everts starten in Valkenswaard

Zum Saisonfinale der Dutch MX Nationals in Valkenswaard haben sich einige namhafte WM-Piloten angemeldet. Liam Everts wird wie in Crawfordsville mit dem 450er Motorrad gegen Jeffrey Herlings (KTM) antreten.

Am kommenden Sonntag, dem 12. Oktober 2025, findet auf dem Eurocircuit von Valkenswaard das Saisonfinale der Dutch MX Nationals statt. Mit dabei sein werden unter anderem Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings und der belgische Nestaan Husqvarna-Werksfahrer Liam Everts.

Wie beim Motocross der Nationen wird 'Liamski' dort ebenfalls das 450er Bike bewegen. In Crawfordsville stellte er sein Potenzial auf dem MXGP-Bike unter Beweis. Auch MX2-Vizeweltmeister Kay de Wolf hat seine Teilnahme in der Klasse bis 500 ccm angekündigt.

Der Samstag (11. Oktober) ist den Seitenwagen und Quad-Piloten vorbehalten.

Der Veranstalter lockt mit attraktiven Eintrittspreisen. Am Sonntag kostet der Besuch für Erwachsene 30 € *), Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren zahlen 10 €. Kinder unter 13 Jahren haben freien Eintritt. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Veranstalters.

*) Angaben ohne Gewähr