MotoGP

Ausstellung: MotoGP-Stars in den Straßen von Madrid

MotoGP-Fans, die in der Vorweihnachtszeit noch in Madrid unterwegs ist, sollten unbedingt einen Abstecher in die «Calle Serrano» einplanen: Repsol feiert sich und seine Stars mit einer besonderen Fotoausstellung.

Der spanischen Mineralölgigant Repsol feiert 2019 sein 50-jähriges Engagement im Motorsport und gleichzeitig die 25. Saison der überaus erfolgreichen Partnerschaft mit Honda in der MotoGP-WM. An dieses Jubiläum erinnerten im Laufe des Jahres mehrere Aktionen: Schon beim Catalunya-GP im Juni verwandelten sich die Straßen Barcelonas in ein Museum. In den Geschäften, Restaurants und Hotels der «Passeig de Gracia» wurden insgesamt 21 Rennwagen und Motorräder gezeigt – darunter natürlich auch eine RC213V des sechsfachen MotoGP-Weltmeisters Marc Márquez.

Im November eröffnete der Repsol-Honda-Star in Madrid dann eine Wanderausstellung in den Schaufenstern der iberischen Warenhauskette «El Corte Inglés»: Gezeigt werden dort unter anderem die Lederkombis von Marc Márquez, Dani Pedrosa, Álex Crivillé und Ángel Nieto.

Nun folgt zum Abschluss der 50-Jahr-Feierlichkeiten in der Hauptstadt Spaniens ein weiteres Projekt: Bis zum 23. Dezember gibt es in der «Calle Serrano», einer der exklusivsten Einkaufsstraßen Madrids, die Fotoausstellung «Repsol, 50 años en el deporte del motor» (zu Deutsch: Repsol, 50 Jahre im Motorsport) zu sehen.

Das erste Bild zeigt Ángel Nieto und den früheren König Spaniens, Juan Carlos. Auch Mick Doohan, Alberto Puig und Álex Crivillé fanden einen Platz – genauso wie Valentino Rossi, Casey Stoner, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez und der 2017 tragisch verunglückte Nicky Hayden, MotoGP-Weltmeister von 2006.