MotoGP

Marc Márquez: Fortschritte für den Barcelona-Fan

Am Mittwoch war Marc Márquez Ehrengast im Camp Nou, wo der FC Barcelona auf Real Madrid traf. Der MotoGP-Weltmeister scherzte nach der Schulter-OP über seine körperliche Verfassung.

Kurz bevor am Mittwochabend «El Clásico» angepfiffen wurde, hatte Marc Márquez seinen großen Auftritt: Der MotoGP-Weltmeister spielte den symbolischen Kick-Off und winkte den mehr als 90.000 Fußballfans im Camp Nou von Barcelona zu – was auch rechts schon gut klappte. Genau drei Wochen nach seiner Schulter-OP konnte er den rechten Arm schon wieder gut in die Höhe strecken, die volle Beweglichkeit ist aber erwartungsgemäß noch nicht wieder gegeben.

«Es geht mir besser, aber ich mache noch langsam. Ich kann nicht einmal meine Haare kämmen, deshalb trage ich auch eine Mütze», wurde ein bestens gelaunter Márquez von «Sky Sport» zitiert.

Spätestens nach der Begrüßung von Lionel Messi («Er ist der Beste») war der bekennende Barça-Fan hin und weg: «Diese Momente werde ich nie vergessen», schwärmte Marc später auf seinen Social-Media-Kanälen. «Kick-Off im 'El Clásico' und eine Umarmung mit einem meiner Idole.»

Ebenfalls im Stadion dabei war Alex Márquez. Tore durften er und sein großer Bruder und zukünftiger Teamkollege allerdings keine bejubeln, denn der FC Barcelona und Real Madrid trennten sich 0:0. Zur neuen Situation in der Honda-Box meinte der sechsfache MotoGP-Weltmeister: «Jetzt sind Alex und ich Brüder, Teamkollegen und Rivalen. Von allem ein bisschen. Wir werden uns zu Hause gegenseitig helfen, aber auf der Strecke verfolgt jeder seine eigenen Interessen.»