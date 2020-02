MotoGP

Franco Morbidelli (Yamaha): «Speed als Waffe»

Petronas-Yamaha-Pilot Franco Morbidelli stand im Vorjahr im Schatten seines Teamkollegen Fabio Quartararo. Für die MotoGP-Saison 2020 formuliert der 25-jährige Italiener nun ein klares Ziel.

Fabio Quartararo hat nicht nur den Vertrag mit dem Yamaha-Werksteam für 2021 und 2022 in der Tasche hat, der 20-jährige Senkrechtstarter bekommt schon in der anstehenden Saison einen M1 in der Werks-Spezifikation. Zur Erinnerung: Vor einem Jahr ging er noch mit einer B-Spec in sein Rookie-Jahr. Franco Morbidelli wird hingegen auch 2020 eine Yamaha in der A-Spezifikation fahren. Worin sich die Motorräder unterscheiden, wurde noch nicht näher erklärt. Bei der Enthüllung des neuen Designs fielen äußerlich aber die unterschiedlichen Lufteinlässe auf.

Konkreter war die Zielsetzung des Moto2-Weltmeisters von 2017: «Wir werden sehen, ob ich es schaffe, das zu tun, was ich tun muss: Ich muss in vielen Rennen um das Podest kämpfen – genau das werde ich versuchen», bekräftigte Morbidelli bei der Teamvorstellung in Sepang.

«Franky» beendete die Saison 2019 auf WM-Rang 10, vier fünfte Plätze stehen in der MotoGP-Klasse als seine persönliche Bestleistung zu Buche. Damit will sich der achtfache Moto2-GP-Sieger nicht mehr zufriedengeben.

«Ich würde gerne bessere Ergebnisse als im Vorjahr sehen, denn das ist das, was ich in meinem Leben und in meinem Sport immer versuche zu tun: Mich zu beweisen», ergänzte der Rossi-Schützling. «Ich glaube, dass ich im Winter gut gearbeitet habe. Ich werde versuchen, genauso gut in diesen Test zu arbeiten, um gut vorbereitet nach Katar zu kommen und auf Anhieb zumindest genauso konkurrenzfähig wie im letzten Abschnitt der Saison 2019 zu sein.»

Wo muss sich Morbidelli? «Ich glaube, dass dieser Sport aus Speed besteht. Um ein guter Fahrer zu sein, musst du ein schneller Fahrer zu sein», hielt er der Yamaha-Pilot fest. «Danach kannst du an die ganzen anderen Dinge wie zum Beispiel die Konstanz denken und daran, nicht zur stürzen. Wenn du aber die große Waffe hast – den Speed – dann hast du in verschiedenen Bereichen Spielräume. Das werde ich also versuchen, meinen Speed zu verbessern. Dann wird sicher alles einfacher.»