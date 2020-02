MotoGP

Sepang: Jack Miller mit Abstand bester Ducati-Pilot

«Mein erster Eindruck von der neuen Ducati ist gut, der Motor hat viel Leistung», lobte Pramac-Pilot Jack Miller nach dem ersten MotoGP-Testtag in Sepang/Malaysia.

Knapp 0,3 sec verlor Jack Miller am ersten von drei Testtagen auf dem Sepang International Circuit auf die Bestzeit von Überflieger Fabio Quartararo aus dem Team Petronas Yamaha. Damit ist der Australier aus dem Pramac-Team nicht nur schnellster Ducati-Fahrer, sondern war um beachtliche 0,43 sec schneller als Vizeweltmeister Andrea Dovizioso auf dem gleichen Bike.

«Der Regen hat uns etwas eingebremst, die nächsten zwei Tage werden wir noch einiges zu tun haben, mit verschiedenen kleineren Teilen», erzählte Miller am Freitag. «Die neue Maschine funktioniert, Ducati hat über den Winter gute Arbeit geleistet. Wie immer bei einem neuen Motorrad gibt es anfänglich einige Kinderkrankheiten, etwa mit der Elektronik. Der erste Gesamteindruck ist aber gut. Auch der neue Motor ist gut, der mehr Power, aber immer noch eine sanfte Leistungsentfaltung hat. Das Einlenkverhalten wurde besser.»

«Nur an der Balance müssen wir etwas arbeiten», ergänzte der WM-Achte. «Dann sehen wir, welche Abstimmung wir brauchen. Bis zum ersten Rennen in Katar sollte ich mich auf dem Motorrad heimisch fühlen. Das neue Bike ist etwas weniger vorhersehbar. Wenn dir in maximaler Schräglage das Hinterrad wegrutscht, dann geschieht das plötzlich. Daran muss ich mich gewöhnen.»

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205