MotoGP

Petrucci (Ducati/13.): «Unsere Pace ist besser»

Danilo Petrucci will den 13. Platz am Samstag so nicht stehen lassen. Der Ducati-Werksfahrer weiß nach dem zweiten MotoGP-Testtag in Sepang aber auch: «Vor allem die Yamaha- und Suzuki-Piloten sind stark.»

Mit 0,685 Sekunden Rückstand auf die Tagesbestzeit von Fabio Quartararo landete Danilo Petrucci auf der Werks-Ducati am Samstag nur auf Rang 13, während Pramac-Fahrer Jack Miller auf der GP20 die zweitbeste Zeit des Tages fuhr.

«Von der Pace her sind Jack und ich ziemlich ähnlich, da sind die Ducati-Fahrer ziemlich auf einem Level, auch Pecco war nicht schlecht unterwegs», meinte der Mugello-Sieger des Vorjahres dazu. «Jack hat es aber geschafft, eine starke Runde hinzulegen und den Reifen gut auszunutzen. Ich muss noch verstehen, wie ich das machen kann.»

Wie schätzt «Petrux» die gegnerischen Werke ein? «Vor allem die Yamaha- und Suzuki-Piloten sind stark. Wir sind auf der schnellen Runde nicht sehr schnell, wenn es um die Rennpace geht, sind wir hingegen näher dran. Sie sind aber auch in der Hinsicht schneller als wir – und auch Marc [Márquez] ist nicht zu vergessen. Marc versteckt sich ein bisschen, aber auch war nicht langsam», unterstrich der 29-jährige Italiener.

Mit seiner eigenen Performance zeigte sich Petrucci am Samstag insgesamt zufrieden: «Ich bin glücklich, es lief besser als gestern. Ich war auf einem Level mit meinen Gegnern, wenn ich auch nicht zufrieden mit der schnellen Runde bin. Vor allem das Feeling mit der weichen Reifenmischung stimmt mich nicht zufrieden, ich war mit dem Medium-Reifen schneller.»

An der GP20 wurden aber Fortschritte erzielt: «Heute haben wir im Gegensatz zu gestern das Set-up nicht angerührt, aber neue Teile getestet. Damit haben wir uns verbessert, das nehmen wir mit. Deshalb bin ich glücklich», verriet Petrux vor dem dritten und letzten Testtag in Sepang. «Vielleicht können wir morgen – mit diesen neuen Komponenten, die besser funktionieren – auch das Set-up verbessern. Wir werden auf jeden Fall versuchen schneller zu sein. Wenn es darum geht, ein oder zwei Zehntelsekunden zu finden, dann müssen wir meiner Meinung nach aber drei Schritte machen. In diesen drei Zehntelsekunden sind dann aber viele Fahrer.»

Tatsächlich lagen am Ende des zweiten Testtages in Sepang 16 MotoGP-Asse in acht Zehntelsekunden. So Petrucci (Platz 13) beispielweise 0,364 Sekunden vom sechstplatzierten Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales.

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Samstag, 8. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,572 min

2. Jack Miller, Ducati, 1:58,641 min, + 0,069 sec

3. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,090

4. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,159

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,259

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,321

7. Alex Rins, Suzuki, 1:58,978, + 0,406

8. Pol Espargaró, KTM, 1:58,989, + 0,417

9. Marc Márquez, Honda, 1:59,097, + 0,525

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,116, + 0,544

11. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,224, + 0,652

12. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,247, + 0,675

13. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,257, + 0,685

14. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:59,313, + 0,741

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,342, + 0,770

16. Miguel Oliveira, KTM, 1:59,365, + 0,793

17. Alex Márquez, Honda, 1:59,661, + 1,089

18. Brad Binder, KTM, 1:59,780, + 1,208

19. Johann Zarco, Ducati, 1:59,825, + 1,253

20. Tito Rabat, Ducati, 2:00,189, + 1,617

21. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:0,286, + 1,714

22. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,347, + 1,775

23. Iker Lecuona, KTM, 2:00,396, + 1,824

24. Bradley Smith, Aprilia, 2:01,119, + 2,547

MotoGP-IRTA-Test Sepang, Freitag, 7. Februar:

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,945 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,996 min, + 0,051 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:59,195, + 0,250

4. Cal Crutchlow, Honda, 1:59,234, + 0,289

5. Jack Miller, Ducati, 1:59,236, + 0,291

6. Maverick Viñales, Yamaha, 1:59,367, + 0,422

7. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:59,427, + 0,482

8. Pol Espargaró, KTM, 1:59,536, + 0,591

9. Joan Mir, Suzuki, 1:59,568, + 0,623

10. Valentino Rossi, Yamaha, 1:59,569, + 0,624

11. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:59,666, + 0,721

12. Marc Márquez, Honda, 1:59,676, + 0,731

13. Alex Márquez, Honda, 1:59,918, + 0,973

14. Danilo Petrucci, Ducati, 1:59,939, + 0,944

15. Dani Pedrosa, KTM, 2:00,017, + 1,072

16. Miguel Oliveira, KTM, 2:00,131, + 1,186

17. Francesco Bagnaia, Ducati, 2:00,136, + 1,191

18. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,371, + 1,426

19. Johann Zarco, Ducati, 2:00,464, + 1,519

20. Iker Lecuona, KTM, 2:00,511, + 1,566

22. Brad Binder, KTM, 2:00,519, + 1,574

22. Tito Rabat, Ducati, 2:00,750, + 1,805

23. Takaaki Nakagami, Honda, 2:00,815, + 1,870

24. Katsuaki Nakasuga, Yamaha, 2:01,080, + 2,135

25. Kohta Nozane, Yamaha, 2:01,744, + 2,799

26. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,205