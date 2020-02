MotoGP

Iker Lecuona (KTM/18.) sucht den richtigen Bremspunkt

Der Spanier Iker Lecuona vom Red-Bull-KTM-Tech3-Team steigert sich von Testtag zu Testtag. In Katar klettert das Talent am Sonntag auf Platz 18. Probleme bereitet ihm noch die Umstellung von Moto2- zu MotoGP-Klasse.

Um etwas mehr als eine halbe Sekunde hat sich Iker Lecuona am zweiten Testtag gesteigert. Nachdem er zum Auftakt in Katar noch den 20. Rang belegt hatte, verbesserte er sich am Sonntag auf Platz 18. «Ich habe meine Rundenzeit deutlich gesteigert und ich habe eine volle Renndistanz hinter mich gebracht. Das war das erste Mal mit diesem Motorrad und ich bin darüber sehr glücklich», sagt der jüngste Fahrer der Startaufstellung, der bereits in Valencia im vergangenen Jahr sein Debüt in der MotoGP-Serie feiern durfte.

Es gibt aber in vielen Bereichen noch Luft nach oben, denn Lecuona kämpft unter anderem noch mit der Kraft seiner Red-Bull-Tech3-KTM-Maschine. «Die Umstellung ist im Allgemeinen schwer», gesteht er. «Ich bremse mit meinem Motorrad immer noch an der Stelle, an der ich auch in der Moto2-Klasse gebremst habe. Das Problem ist, dass ich mit dem neuen Bike an diesem Punkt noch deutlich schneller bin.» Er tastet sich an seinen natürlichen Fahrstil aber immer näher heran. «Das Gefühl wird besser. Meine Runden sind konstant und morgen werde ich weiter lernen.»

Darum geht es für den Spanier in seiner ersten kompletten Saison auch hauptsächlich. Er testete bereits in Valencia, Jerez und Malaysia und spult auch in Katar fleißig Runden ab. Beim Saisonstart am 8. März möchte er seine bestmögliche Leistung abrufen.

Helfen soll dabei auch der Austausch mit Miguel Oliveira. «Er ist ein guter Teamkollege. Jeder hat seine eigene Arbeitsweise, aber bei Problemen kann ich mit ihm reden und das hilft mir, um zu lernen. Dadurch kann ich mich verbessern.» Teamchef Hervé Poncharal hält jedenfalls große Stücke auf seinen Schützling: «Er ist talentiert und aggressiv, was gut ist. Er ist ein Löwe und besitzt den Willen und den Enthusiasmus, den man braucht.»

Katar-Test, MotoGP, 23. Februar, 18 Uhr MEZ

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038

2. Alex Rins, Suzuki, + 0,162 sec

3. Maverick Viñales, Yamaha, + 0,226

4. Franco Morbidelli, Yamaha, + 0,443

5. Pecco Bagnaia, Ducati, + 0,482

6. Johann Zarco, Ducati, + 0,527

7. Joan Mir, Suzuki, + 0,574

8. Andrea Dovizioso, Ducati, + 0,624

9. Valentino Rossi, Yamaha, + 0,702

10. Takaaki Nakagami, Honda, + 0,721

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,724

12. Danilo Petrucci, Ducati, + 0,814

13. Pol Espargaró, KTM, + 0,852

14. Marc Márquez, Honda, + 1,055

15. Jack Miller, Ducati, + 1,156

16. Tito Rabat, Ducati, + 1,314

17. Miguel Oliveira, KTM, + 1,562

18. Iker Lecuona, KTM, + 1,606

19. Alex Márquez, Honda, + 1,687

20. Brad Binder, KTM, + 2,140

21. Cal Crutchlow, Honda, + 2,140

22. Bradley Smith, Aprilia, + 2,369

Katar-Test, MotoGP, 22. Februar, 20 Uhr

1. Rins, Suzuki, 1:54,462 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,464 min, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:54,494, + 0,032

4. Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,172

5. Morbidelli, Yamaha, 1:54,700, + 0,238

6. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,361

7. Rossi, Yamaha, 1:54,876, + 0,414

8. Quartararo, Yamaha, 1:55,074, + 0,612

9. Bagnaia, Ducati, 1:55,204, + 0,742

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,806

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,308, + 0,846

12. Zarco, Ducati, 1:55,360, + 0,898

13. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,968

14. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,987

15. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,165

16. Binder, KTM, 1:55,644, + 1,182

17. Rabat, Ducati, 1:55,707, + 1,245

18. Oliveira, KTM, 1:55,737, + 1,275

19. Crutchlow, Honda, 1:55,757, + 1,295

20. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,673

21. Alex Márquez, Honda, 1:56,552, + 2,090

22. Smith, Aprilia, 1:57,027, + 2,565