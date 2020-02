MotoGP

Miguel Oliveira (KTM): «Wir haben einige neue Ideen»

Red Bull KTMTech3-Pilot Miguel Oliveira drehte am ersten von drei IRTA-Testtagen auf dem Losail International Circuit in Doha (Katar) 42 Runden und belegte mit 1,275 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit den 18. Rang.

Miguel Oliveira beendete den MotoGP-Shakedown-Test in Sepang (Malaysia) an dritter Stelle. Sein Red Bull KTMTech3-Teamchef Hervé Poncharal rechnete dann mit einem Top10-Ergebnis beim IRTA-Test. Oliveira verpasste diese Vorgabe nur knapp und landete auf dem elften Platz.

Am ersten von drei IRTA-Testtagen auf dem Losail International Circuit in Doha (Katar) drehte der 25-jährige Portugiese 42 Runden. Er fuhr seine persönlich schnellste Runde in 1:55,737 Minuten und belegte mit 1,275 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Suzuki-Ass Alex Rins nur den 18. Rang.

«Dieser erste Testtag war nicht ganz einfach», gestand Oliviera. «Wir taten uns schwer, insbesondere um Traktion am Hinterreifen zu finden. Wie immer in Doha waren die Streckenverhältnisse am ersten Tag nicht optimal, also können wir mit unseren ersten Erkenntnissen noch nicht viel anfangen.»

«Wir haben zwar noch einen langen Weg vor uns, aber ich bin sicher, dass wir viel besser dastehen, als wir heute gezeigt haben», meint Oliviera, der neben seiner MotoGP-Karriere ein Studium zum Zahnmediziner absolviert. «Wir haben einige neue Ideen, die wir am Sonntag umsetzen und ich hoffe, damit auch die gewünschten Fortschritte erreichen.»

MotoGP-IRTA-Test Katar - Zeiten 22. Februar 2020

1. Rins, Suzuki, 1:54,462 min

2. Mir, Suzuki, 1:54,464 min, + 0,002 sec

3. Viñales, Yamaha, 1:54,494, + 0,032

4. Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,172

5. Morbidelli, Yamaha, 1:54,700, + 0,238

6. Marc Márquez, Honda, 1:54,823, + 0,361

7. Rossi, Yamaha, 1:54,876, + 0,414

8. Quartararo, Yamaha, 1:55,074, + 0,612

9. Bagnaia, Ducati, 1:55,204, + 0,742

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:55,268, + 0,806

11. Dovizioso, Ducati, 1:55,308, + 0,846

12. Zarco, Ducati, 1:55,360, + 0,898

13. Miller, Ducati, 1:55,430, + 0,968

14. Pol Espargaró, KTM, 1:55,449, + 0,987

15. Nakagami, Honda, 1:55,627, + 1,165

16. Binder, KTM, 1:55,644, + 1,182

17. Rabat, Ducati, 1:55,707, + 1,245

18. Oliveira, KTM, 1:55,737, + 1,275

19. Crutchlow, Honda, 1:55,757, + 1,295

20. Lecuona, KTM, 1:56,135, + 1,673

21. Alex Márquez, Honda, 1:56,552, + 2,090

22. Smith, Aprilia, 1:57,027, + 2,565