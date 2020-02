MotoGP

Iker Lecuona (KTM/20.): Sturz trübt Lernprozess

Zum Abschluss der IRTA-Testtage der MotoGP-Serie in Katar stürzte Iker Lecuona auf seiner KTM-Tech3-Maschine. Den richtigen Umgang mit den Reifen hat er noch nicht gefunden.

Iker Lecuona wurde am Abschlusstag der MotoGP-Testfahrten in Katar eine Ehre zuteil - jedoch nicht im positiven Sinne: Der Red Bull KTM-Tech3-Pilot stürzte am Montag als erster Fahrer, zog sich aber keine Verletzungen zu. Er bestätigte: «Mir geht es gut.» Mit seinem Unfall war er aber in prominenter Gesellschaft, denn auch der frühere Serienweltmeister Valentino Rossi war unter den Sturzopfern

In Kurve 15 leistete sich der Spanier Lecuona, der vor seiner ersten kompletten WM-Saison steht, eine Unachtsamkeit und verlor seine mit der harten Mischung bereifte Maschine. Schon am Sonntag hatte er berichtet, dass er noch auf der Suche nach dem richtigen Bremspunkt sei. Als Grund für seinen Sturz gab er an, dass er mit dem Vorderreifen nicht so sehr pushen konnte und die Situation schwierig zu managen gewesen sei. «Man ist limitiert. Mit den neuen Reifen und dem Wind am Mittag war es eine neue Situation für mich und dann bin ich gestürzt. Aber der Unfall war nicht dramatisch», erklärte Lecuona

Er umrundete den Losail International Circuit am Abschlusstag 40 Mal und belegte sowohl in der Tageswertung als auch in der Addition den 20. Platz. Damit lag er mit seiner KTM RC 16 knapp drei Zehntelsekunden hinter seinem Teamkollegen Miguel Oliveira, verbesserte aber seine Zeit im Vergleich zum Sonntag um 0,3 Sekunden. «Über den Montag bin ich nicht glücklich. Ich hatte nicht so viel Grip, aber insgesamt waren die Testtage in Ordnung», sagte Lecuona, der Moto2-Weltmeister Alex Márquez und Aprilia-Ersatzfahrer Bradley Smith hinter sich lassen konnte.

Mit Blick auf den Saisonstart in Katar am 8. März sagte der 20-Jährige: «Ich fühle mich bereit, um die bestmögliche Performance zu zeigen.» In erster Linie wird es für ihn darum gehen, gegen seinen Teamkollegen dagegenzuhalten und die Bremspunkte richtig zu treffen.

Katar-Test, MotoGP, kombinierte Zeitenliste

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038, + 0,180

4. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Johann Zarco, Ducati, 1:54,565, + 0,707

15. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,776

17. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058