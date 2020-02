MotoGP

Hervé Poncharal/KTM: Warum er Honda nicht abschreibt

Red Bull-Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal will mit Oliveira und Lecuona in Katar einen guten Saisonstart hinlegen. Aber er weiß, wie stark die Konkurrenz ist. Er unterschätzt auch Honda und Márquez nicht.

Red Bull KTM-Teambesitzer Hervé Poncharal setzt in der MotoGP-WM 2020 den Portugiese Miguel Oliveira ein und dazu den 20-jährigen Rookie Iker Lecuona aus Spanien. Nach den jüngsten Tests blickt Poncharal dem Saisonauftakt in Katar mit Spannung entgegen. Der Franzose hofft, Oliveira könne in seiner zweiten MotoGP-Saison in die Top-Ten vordringen (beim Sepang-Test war er bereits Elfter), und Lecuona soll um den «Rookie of the Year»-Award fighten. Da heißen seine Gegner Alex Márquez und Brad Binder, zwei Weltmeister.

Der 17. Platz von Oliveira beim Katar-Test bringt Poncharal nicht aus der Rihe. «Miguel war noch nie ein großartiger Qualifyer. Ich erinnere mich an die Moto2-WM 2018 in Mugello und Barcelona. Er hat dort von den Startplätzen 17 und 18 beide Grand Prix gewonnen. Ich denke, bei der Racepace wird Miguel gut aussehen. Ich glaube aber, dass beim Saisonstart in Katar die Top-Ten schwieriges ein werden für ihn, denn wir haben uns beim Test in Losail ein bisschen schwerer getan als in Sepang. Die Performance in Malaysia war etwas besser. Wir werden sehen. Am letzten Tag sind uns in Katar noch gute Verbesserungen geklungen, und beim Grand Prix herrschen anderen Verhältnisse. Manchmal ändert sich das Gefühl zwischen dem Test und dem Rennen. Zwei Wochen nach dem Test ist auch mit höheren Temperaturen zu rechnen.»

Poncharal macht sich aber nichts vor: «Yamaha, Suzuki und die Ducati werden sehr stark sein. Ich will nicht behaupten, dass die V4-Maschinen von Honda und KTM eine ähnliche DNA haben, aber es existieren gewisse Gemeinsamkeiten bei der Technik dieser Motorräder. und Losail ist nicht die ideale Strecke für diese Konzepte. Wir werden auf Strecken wie in Argentinien sicher bessere Chancen haben.»

«Natürlich sind jetzt alle Augen auf den Katar-GP gerichtet, alle werden viel riskieren und grenzenlos pushen», ist Poncharal überzeugt. «Alle Asse wollen beweisen, dass sie Titelanwärter sind. Aber gleichzeitig muss man mit Köpfchen fahren, Katar mit Punkten verlassen und eine Basis für die restliche Saison legen. Ich bilde mir nicht ein, dass mein Team 2020 Weltmeister werden kann. Deshalb geht es beim ersten Rennen darum, sich anständig aus der Affäre zu ziehen, die körperlichen Zustand unserer zwei Fahrer zu prüfen, KTM ein Maximum an Information zu liefern und dazu hoffentlich ein paar Punkte zu sammeln. Das wird nicht leicht, denn wir haben beim Test 18 Fahrer innerhalb von 0,9 Sekunden gesehen.»

Poncharal hat natürlich auch die Probleme der Honda-Fahrer aufmerksam beobachtet. Marc und Alex Márquez und Crutchlow lagen am zweiten der drei Testtage in Losail nur auf den Rängen 14, 19 und 21. Aber er macht nicht den Fehler, Honda jetzt schon abzuschreiben. «Zusammen mit Marc wird Honda konkurrenzfähig sein. Wir haben auch in der Vergangenheit bei Honda einige Doha-Tests mit einer Art von Panik-Gefühl gesehen. Ich bin nicht sicher, dass Marc das Rennen gewinnen kann. Aber am Renntag wird er stark sein. Wenn er in Doha in die Top-5 kommt, bekommt er schöne Punkte. Wenn wir in Thailand, USA und Argentinien sind, wird er stärker sein. Körperlich und technisch wird er in Doha noch nicht in Bestform sein. Er denkt an die Meisterschaft, sie erstreckt sich über 20 Rennen. Ich mache mir wegen Marc keine Sorgen.»

Wintertest-Championship 2019/2020

1. Maverick Viñales, Yamaha, 76 Punkte

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 74

3. Alex Rins, Suzuki, 55

4. Franco Morbidelli, Yamaha, 48

5. Marc Márquez, Honda, 42

6. Cal Crutchlow, Honda, 39

7. Joan Mir, Suzuki, 38

8. Jack Miller, Ducati, 32

9. Andrea Dovizioso, Ducati, 26

10. Valentino Rossi, Yamaha, 26

11. Pol Espargaró, KTM, 24

12. Danilo Petrucci, Duzcati, 17

13. Pecco Bagnaia, Ducati, 13

14. Aleix Espargaró, Aprilia 13

15. Takaaki Nakagami, Honda, 8

16. Brad Binder, KTM, 7

17. Miguel Oliveira, KTM, 5

18. Tito Rabat, Ducati, 5

19. Andrea Iannone, Aprilia, 3

20. Johann Zarco, Ducati, 2

21. Iker Lecuona, KTM, 2

22. Alex Márquez, Honda, 0

Katar-Test, MotoGP, kombinierte Zeitenliste 3 Tage

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038, + 0,180

4. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Johann Zarco, Ducati, 1:54,565, + 0,707

15. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,776

17. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058

MotoGP-Test Sepang, kombinierte Zeiten (7. bis 9.2.):

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325

Jerez-Test, 25. und 26. November 2019:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,131 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:37,820 min, + 0,689 sec

3. Rins, Suzuki, 1:37,837, + 0,706

4. Quartararo, Yamaha, 1:37,885, + 0,754

5. Mir, Suzuki, 1:37,959, + 0,828

6. Dovizioso, Ducati, 1:37,986, + 0,855

7. Morbidelli, Yamaha, 1:38,100, + 0,969

8. Miller, Ducati, 1:38,113, + 0,982

9. Pol Espargaró, KTM, 1:38,211, + 1,080

10. Crutchlow, Honda, 1:38,253, + 1,122

11. Rossi, Yamaha, 1:38,352, + 1,221

12. Petrucci, Ducati, 1:38,358, + 1,227

13. Iannone, Aprilia, 1:38,442, + 1,311

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,500, + 1,369

15. Rabat, Ducati, 1:38,813, + 1,682

16. Guintoli, Suzuki, 1:38,962, + 1,831

17. Alex Márquez, Honda, 1:39,224, + 2,093

18. Smith, Aprilia, 1:39,588, + 2,457

19. Pedrosa, KTM, 1:39,594, + 2,463

20. Pirro, Ducati, 1:39,652, + 2,521

21. Lecuona, KTM, 1:39,880, + 2,749

22. Binder, KTM, 1:39,943, + 2,812

23. Granado, Ducati, 1:43,056, + 5,925

Valencia-Test, Gesamtwertung 19./20. November:

1. Viñales, Yamaha, 1:29,849 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:30,013 min, + 0,164 sec

3. Morbidelli, Yamaha, 1:30,114, + 0,265

4. Crutchlow, Honda, 1:30,316, + 0,467

5. Mir, Suzuki, 1:30,427, + 0,578

6. Rins, Suzuki, 1:30,503, + 0,654

7. Marc Márquez, Honda, 1:30,556, + 0,707

8. Dovizioso, Ducati, 1:30,665, + 0,816

9. Pol Espargaró, KTM, 1:30,685, + 0,836

10. Rossi, Yamaha, 1:30,781, + 0,932

11. Miller, Ducati, 1:30,854, + 1,005

12. Rabat, Ducati, 1:31,258, + 1,409

13. Pirro, Ducati, 1:31,424, + 1,575

14. Petrucci, Ducati, 1:31,433, + 1,584

15. Pedrosa, KTM, 1:31,470, + 1,621

16. Lecuona, KTM, 1:31,515, + 1,666

17. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,526, + 1,677

18. Abraham, Ducati, 1:31,597, + 1,748

19. Bradl, Honda, 1:31,657, + 1,808

20. Iannone, Aprilia, 1:31,674, + 1,825

21. Smith, Aprilia, 1:32,090, + 2,241

22. Alex Márquez, 1:32,235, + 2,386

23. Binder, KTM, 1:32,367, + 2,518