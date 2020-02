MotoGP

Valentino Rossi: «Wir sind nicht stark, aber bereit»

Valentino Rossi versichert, man habe an den zehn MotoGP-Wintertesttagen im November und Februar alles probiert. Jetzt will der Yamaha-Star endlich Rennen fahren.

Valentino Rossi (41) gelang beim Sepang-Test (7. bis 9.2.) ein fünfter Rang und dann beim Katar-Test vor einer Woche der zwölfte Gesamtrang. Er verlor auf dem 5,3 km langen Losail International Circuit 0,474 Sekunden auf die Bestzeit seines Teamkollegen Maverick Viñales. Der 41-jährige Italiener war danach nicht mehr so zuversichtlich wie in Malaysia, da zumindest der Reifenverschleiß wieder höher war, was bei dem 115-fachen GP-Sieger die Probleme von 2019 in Erinnerung rief.

Aber Rossi räumt auch ein, dass der neue Hinterreifen von Michelin mit veränderter Karkasse den Yamaha-Piloten entgegenkommt. «Wir sind in Doha am zweiten Tag schneller gewesen als am ersten, deshalb hat der Reifen mehr gelitten», sagt Rossi. «Wir haben dann einiges probiert, doch ein großer Fortschritt ist uns beim Doha-Test nicht gelungen. Aber das GP-Wochenende wird sowieso eine andere Story. Wir sind bereit für den Auftakt. Wir haben alles probiert, was wir probieren können. Jetzt wird es Zeit, dass das erste echte Kräftemessen kommt.»

Rossi meint, der neue Hinterreifen würde auch für die Konkurrenz-Teams Vorteile bringen. «Dieser neue Reifen hilft allen, wenn ich mir die Rundenzeiten und die Pace anschaue. Denn alle Teams und Fahrer fahren schneller als im Vorjahr. Für Yamaha ist der neue Hinterreifen auf jeden Fall hilfreich, weil er auf der Reifenkante mehr Grip hat. Und wir fahren mehr auf der Reifenkante als die Gegner, weil wir den Kurvenspeed brauchen, um an den schnellen V4-Maschinen dranbleiben zu können. Für unser Motorrad ist das wichtig. Seit wir diesen neuen Reifen erstmals probiert haben, haben wir die Pace und die Rundenzeiten deutlich verbessert.»

«Michelin hat gute Arbeit geleistet. Das ist sehr wichtig und sehr erfreulich, denn sehr oft passiert es bei Einheitsreifen, dass der Reifenlieferant die Entwicklung stoppt. Das ist in der Vergangenheit manchmal passiert, auch bei Bridgestone. Das ist interessant für uns für und die ganze MotoGP-Serie.»

Rossi hat seit Assen 2017 keinen Grand Prix gewonnen und bei den sechs Testtagen 2020 keinen echten Durchbruch geschafft. Reichen ihm die sechs Testtage von 2020 aus, um beim Katar-GP um einen Podestplatz fighten zu können?

Rossi: «Ich denke, wir haben genug Testtage gehabt, man muss ja die vier Tage im November dazurechnen. Bei den ersten Tests im November konnten wir keine Feinarbeit verrichten, da mussten wir alle neuen Teile zuerst einmal aussortieren und die Richtung für 2020 festlegen. Dann gab es die zweimonatige Testpause. In Sepang hatten wir bereits eine klarere Vorstellung. Seit Sepang haben wir alles ausprobiert, was uns zur Verfügung stand. Also sind wir bereit für den Saisonstart.»

«Wir sind zwar nicht stark genug, aber wir sind bereit», lachte Rossi, der in seine 15. MotoGP-Saison mit Yamaha startet. «In wenigen Tagen werden wir unser Potenzial kennen.»

Wintertest-Championship 2019/2020

1. Maverick Viñales, Yamaha, 76 Punkte

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 74

3. Alex Rins, Suzuki, 55

4. Franco Morbidelli, Yamaha, 48

5. Marc Márquez, Honda, 42

6. Cal Crutchlow, Honda, 39

7. Joan Mir, Suzuki, 38

8. Jack Miller, Ducati, 32

9. Andrea Dovizioso, Ducati, 26

10. Valentino Rossi, Yamaha, 26

11. Pol Espargaró, KTM, 24

12. Danilo Petrucci, Duzcati, 17

13. Pecco Bagnaia, Ducati, 13

14. Aleix Espargaró, Aprilia 13

15. Takaaki Nakagami, Honda, 8

16. Brad Binder, KTM, 7

17. Miguel Oliveira, KTM, 5

18. Tito Rabat, Ducati, 5

19. Andrea Iannone, Aprilia, 3

20. Johann Zarco, Ducati, 2

21. Iker Lecuona, KTM, 2

22. Alex Márquez, Honda, 0

Katar-Test, MotoGP, kombinierte Zeitenliste 3 Tage

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038, + 0,180

4. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Johann Zarco, Ducati, 1:54,565, + 0,707

15. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,776

17. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058

MotoGP-Test Sepang, kombinierte Zeiten (7. bis 9.2.):

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325

Jerez-Test, 25. und 26. November:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,131 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:37,820 min, + 0,689 sec

3. Rins, Suzuki, 1:37,837, + 0,706

4. Quartararo, Yamaha, 1:37,885, + 0,754

5. Mir, Suzuki, 1:37,959, + 0,828

6. Dovizioso, Ducati, 1:37,986, + 0,855

7. Morbidelli, Yamaha, 1:38,100, + 0,969

8. Miller, Ducati, 1:38,113, + 0,982

9. Pol Espargaró, KTM, 1:38,211, + 1,080

10. Crutchlow, Honda, 1:38,253, + 1,122

11. Rossi, Yamaha, 1:38,352, + 1,221

12. Petrucci, Ducati, 1:38,358, + 1,227

13. Iannone, Aprilia, 1:38,442, + 1,311

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,500, + 1,369

15. Rabat, Ducati, 1:38,813, + 1,682

16. Guintoli, Suzuki, 1:38,962, + 1,831

17. Alex Márquez, Honda, 1:39,224, + 2,093

18. Smith, Aprilia, 1:39,588, + 2,457

19. Pedrosa, KTM, 1:39,594, + 2,463

20. Pirro, Ducati, 1:39,652, + 2,521

21. Lecuona, KTM, 1:39,880, + 2,749

22. Binder, KTM, 1:39,943, + 2,812

23. Granado, Ducati, 1:43,056, + 5,925

Valencia-Test, Gesamtwertung 19./20. November:

1. Viñales, Yamaha, 1:29,849 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:30,013 min, + 0,164 sec

3. Morbidelli, Yamaha, 1:30,114, + 0,265

4. Crutchlow, Honda, 1:30,316, + 0,467

5. Mir, Suzuki, 1:30,427, + 0,578

6. Rins, Suzuki, 1:30,503, + 0,654

7. Marc Márquez, Honda, 1:30,556, + 0,707

8. Dovizioso, Ducati, 1:30,665, + 0,816

9. Pol Espargaró, KTM, 1:30,685, + 0,836

10. Rossi, Yamaha, 1:30,781, + 0,932

11. Miller, Ducati, 1:30,854, + 1,005

12. Rabat, Ducati, 1:31,258, + 1,409

13. Pirro, Ducati, 1:31,424, + 1,575

14. Petrucci, Ducati, 1:31,433, + 1,584

15. Pedrosa, KTM, 1:31,470, + 1,621

16. Lecuona, KTM, 1:31,515, + 1,666

17. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,526, + 1,677

18. Abraham, Ducati, 1:31,597, + 1,748

19. Bradl, Honda, 1:31,657, + 1,808

20. Iannone, Aprilia, 1:31,674, + 1,825

21. Smith, Aprilia, 1:32,090, + 2,241

22. Alex Márquez, 1:32,235, + 2,386

23. Binder, KTM, 1:32,367, + 2,518