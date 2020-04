Alex Rins: Instagram-Plauderstunde mit den Fans

Suzuki-Pilot Alex Rins kann es kaum erwarten, bis er wieder auf sein Bike steigen darf. Um sich die Wartezeit in der Corona-Zwangspause zu vertreiben, gibt es auf Instagram eine Live-Show des MotoGP-Stars.

Zwei Rennsiege, ein weiterer Podestplatz und der vierte WM-Rang in der MotoGP-Klasse – die Jahresbilanz 2019 von Alex Rins kann sich sehen lassen. Der Suzuki-Werkspilot durfte auch zuversichtlich auf die neue Saison blicken, denn in den Vorsaisontests erwiesen sich der neue Motor und das neue Chassis als Fortschritt.

Entsprechend gross ist Rins Wille, möglichst bald wieder auf sein Bike zurückkehren zu können. Doch noch ist an eine Durchführung von MotoGP-Rennen – auch hinter verschlossenen Türen – nicht zu denken. Zu umfangreich sind die Reiseverbote, die in fast allen Ländern herrschen.

In Rins Heimatland Spanien gab es bisher mehr als 20.000 Covid-19-Todesfälle. Trotz Anzeichen der Entspannung wurden die strengen Ausgangsbeschränkungen bis zum 9. Mai verlängert. Aus gutem Grund: Innerhalb von 24 Stunden kamen fast 4500 neue Ansteckungsfälle hinzu.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez betonte in einer Fernsehansprache: «Trotz der enormen Fortschritte, die wir erzielt haben, sind wir immer noch auf dem Weg zur Erfüllung der von der WHO vorgegebenen Parameter.» Deshalb könne man noch nicht zur Deeskalation übergehen, stellte der Politiker klar.

Rins, der mit seiner Freundin zuhause sitzt und sich fit hält, muss sich also weiter gedulden. Um die Zwangspause zu überbrücken bleibt der 24-Jährige aus Barcelona auch in Kontakt mit seinen Fans. Am heutigen Sonntag meldet er sich um 12 Uhr MESZ mit einer Live-Show auf dem Instagram-Kanal des Suzuki-Ecstar-Teams, um von seinem Leben in der Quarantäne zu berichten.