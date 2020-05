Virtual GP in Silverstone: Alle WM-Klassen im Einsatz

Am Sonntag tragen Stars aus allen WM-Klassen virtuelle Duelle aus

Nachdem beim Virtual GP in Misano die MotoGP-Klasse und die MotoE-Piloten jeweils ein Rennen ausgetragen haben, wird beim nächsten Online-Kräftemessen wieder in allen drei WM-Klassen gekämpft.

Nicht jeder hartgesottene MotoGP-Fan kann den virtuellen Events der Motorrad-WM-Macher etwas abgewinnen. Bei den Fahrern erfreuen sich die Online-Rennen allerdings nach wie vor – auch mangels Alternativen – grosser Beliebtheit. Entsprechend viele Stars haben sich für die fünfte Runde angemeldet, die auf dem Silverstone Circuit über die Bühne geht.

Im Gegensatz zum vierten Event in Misano, das aus jeweils einem Rennen der MotoGP-Klasse und des MotoE-Weltcups bestand, kommen die Fans der virtuellen Kräftemessen bei der nächsten Runde in Silverstone wieder in den Genuss von drei Läufen, denn diesmal kommen wieder alle drei WM-Klassen zum Einsatz. Gespielt wird wieder auf dem offiziellen MotoGP20-Videospiel von Milestone und für das Rennen der Königsklasse haben sich acht Stars aus dem WM-Fahrerlager angemeldet.

Für Ducati geht Michele Pirro an den Start, Jorge Lorenzo absolviert einen Wildcard-Einsatz für die Yamaha-Werkstruppe und für Suzuki macht sich Joan Mir auf Punktejagd. Mit dabei sind auch der schnelle Petronas-Yamaha-Star Fabio Quartararo und Francesco Bagnaia, der in den Farben von Pramac Racing teilnehmen wird. Takaaki Nakagami gibt auf der virtuellen LCR-Honda Gas, für Aprilia tritt Lorenzo Savadori an und Tito Rabat übernimmt die Arbeit bei Reale Avintia Racing.

Marcel Schrötter tritt im Moto2-Lauf natürlich für das Liqui Moly Intact GP Team an, er muss sich unter anderem gegen Petronas-Sprinta-Racing-Pilot Xavi Vierge, Marco Bezzecchi aus dem Sky Racing Team VR46 und Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo) durchsetzen. In der Moto3-Klasse wird Maximilian Kofler mit von der Partie sein.

Wie immer können die Fans das Spektakel auf der offiziellen MotoGP-Website und bei ausgesuchten TV-Partnern wie ServusTV, DAZN, Canal+ oder auch Sky Italia mitverfolgen. Die Live-Action beginnt am Sonntag, 31. Mai um 15 Uhr MESZ. Wie gewohnt werden die Rennsieger nach der Zieldurchfahrt auf Instagram live zu sehen sein. Der MotoGP-Sieger ab 17.30 Uhr, der Erste der Moto2 ab 18 Uhr und der Moto3-Sieger schliesslich ab 18.30 Uhr.

Startliste Virtual GP in Silverstone, MotoGP

Ducati Team: Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Jorge Lorenzo

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Startliste Virtual GP in Silverstone, Moto2

Red Bull KTM Ajo: Tetsuta Nagashima

FlexBox HP 40: Hector Garzo

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

ONEXOX TKKR SAG Team: Kasma Daniel Kasmayudin

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Marco Bezzecchi

MV Agusta Forward Racing: Stefano Manzi

Federal Oil Gresini Moto2: Nicolò Bulega

EG 0,0 Marc VDS: Augusto Fernandez

Startliste Virtual GP in Silverstone, Moto3

Aspar Team Gaviota: Stefano Nepa

Petronas Sprinta Racing: John McPhee

Leopard Racing: Jaume Masia

Kömmerling Gresini Moto3: Jeremy Alcoba

Honda Team Asia: Yuki Kunii

Red Bull KTM Ajo: Kaito Toba

Red Bull KTM Tech 3: Ayumu Sasaki

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay

CIP Green Power: Maximilian Kofler

CarXpert Prüstel GP: Barry Baltus