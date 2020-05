Offiziell: Jack Miller ab 2021 Ducati-Werksfahrer

Das Ducati-Werksteam bestätigte offiziell, dass Jack Miller im nächsten Jahr einen Platz im Ducati-Werksteam sicher hat. Der Vertrag sieht auch eine Option für die MotoGP-Saison 2022 vor.

Es hatte sich bereits deutlich abgezeichnet, nun ist es offiziell: Jack Miller wird für das kommende Jahr von Pramac Ducati in das Werksteam aus Borgo Panigale aufsteigen. Der 25-jährige Australier unterschrieb einen Vertrag für 2021 mit einer Option für 2022.

«Es ist eine Ehre für mich, meine MotoGP-Karriere mit dem Werk aus Borgo Panigale fortsetzen zu können. Ich möchte dem ganzen Management danken, Claudio, Gigi, Paolo und Davide, dass mir das Vertrauen geschenkt haben und diese unglaubliche Chance gegeben haben», schwärmte Miller.

«Wir sind überzeugt davon, dass Jack alle Karten in der Hand hält, um konstant um die Platzierungen zu kämpfen, die zählen», erklärte Ducati-CEO Claudio Domenicali. «In jedem Rennen, schon in dieser Saison auf der Desmosedici GP20 des Pramac Racing Teams – um dann im nächsten Jahr einen weiteren Schritt nach vorne zu machen, dank der vollen Unterstützung des Ducati Teams.»

Miller empfahl sich vor allem in der zweiten Hälfte der Saison 2019 für einen Platz im Werksteam, er schaffte es allein in den letzten sechs Rennen drei Mal in die Top-3, während Ducati-Werksfahrer Danilo Petrucci nach der Sommerpause kein einziges Top-6-Ergebnis mehr zustande brachte. Bei Miller standen am Ende der Saison insgesamt fünf Podestplätze und WM-Rang 8 zu Buche.

Wer ab 2021 der Teamkollege von Miller sein wird, steht noch nicht fest. Gute Chancen auf eine Vertragsverlängerung hat der dreifache MotoGP-Vizeweltmeister Andrea Dovizioso, während Petrux-Manager Alberto Vergani im Ducati-Werksteam keinen Platz mehr für seinen Schützling sieht. Als Miller-Ersatz im Kundenteam von Pramac wird dagegen Jorge Martin, aktuell Moto2-Pilot bei Red Bull KTM und Moto3-Weltmeister von 2018, gehandelt.