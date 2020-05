Valentino Rossi (Yamaha): «Die Saison wird speziell»

Das Corona-bedingte Notfallprogramm der MotoGP-WM sorgt für eine absolute Ausnahmesituation an den Rennstrecken. Das weiß auch Yamaha-Star Valentino Rossi, der sich trotz aller Einschränkungen motiviert gibt.

«Die Saison wird speziell sein. Zunächst haben wir nur ungefähr die Hälfte der geplanten Rennen. Das ist ein großer Unterschied, aber für mich wird der noch größere Unterschied sein, dass wir zwei Rennen hintereinander auf derselben Strecke austragen. Das wird merkwürdig», gab Valentino Rossi mit Blick auf den Corona-Notfallkalender gegenüber «MotoGP.com» zu.

Laut vorläufigem Dorna-Plan soll der Neustart mit einem Doppelevent am 19. und 26. Juli in Jerez erfolgen. Anschließend zieht der Tross voraussichtlich nach Brünn (9. August) weiter, um dann auf dem Red Bull Ring von Spielberg am 16. und 23. August wieder zwei aufeinanderfolgende Rennwochenenden an einem Schauplatz auszurichten. Die Teams rechnen damit, dass in diesem Jahr insgesamt noch zehn Grand Prix in Europa abgewickelt werden, alle Übersee-GP sind 2020 fraglich.

Um eine Fortsetzung der Saison überhaupt möglich zu machen, arbeitet WM-Promoter Dorna an den Details des «closed doors protocol». Für den Neustart der Saison muss die Anzahl der Paddock-Insassen auf 1100 bis 1300 reduziert werden. Deshalb werden keine Zuschauertickets verkauft, keine Teamgäste und nur eine Handvoll Fotografen zugelassen. Bisher sind keine Journalisten vorgesehen.

«Wir werden viele Einschränkungen haben», ist sich auch Vale bewusst. «Keine Leute im Fahrerlager, aber vor allem keine Fans rund um die Strecke. Das wir ein sehr spezielles Gefühl sein.» Besonders für den 41-jährigen Superstar, der an den Rennstrecken dieser Welt in den vergangenen 24 Jahren immer auf die leidenschaftliche Unterstützung seiner «tifosi» zählen konnte.

«Es wird so sein, als würde man auf einem geschlossenen Circuit fahren. Das wird sicher nicht dasselbe sein. Aber das Rennfahren ist sehr wichtig für alle, für die Fahrer, die Teams und das ganze Fahrerlager», unterstrich der neunfache Weltmeister, der sich trotz aller Abstriche motiviert gibt: «Mein Ziel ist, konkurrenzfähiger als im Vorjahr zu sein und zu versuchen, um das Podest zu kämpfen.»

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez 1

26. Juli: Jerez 2

9. August: Brünn

16. August: Spielberg 1

23. August: Spielberg 2



Bei den folgenden Rennen in Europa werden nach Möglichkeit zwei Events durchgeführt, z.B. in Misano, Aragón und Valencia.



13. September: Misano/I

27. September: Aragón/E

04. Oktober: Buriram/TH

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

01. November: Sepang/MAL

15. November: Texas/USA

22. November: Las Termas/AR

29. November: Valencia/E



Ohne neues Datum:

Jerez/E, Le Mans/F, Mugello/I, Barcelona/E, Silverstone/GB



Ersatzlos gestrichen:

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN