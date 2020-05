Beschluss: Anzahl der Motoren wird reduziert

In den Saisons 2020 und 2021 wird sich die Anzahl der eingesetzten Triebwerke reduzieren

Die Grand-Prix-Komission hat sich wegen der geringeren Anzahl von Rennen für eine Reduzierung der Motoren pro Fahrer ausgesprochen. Alle drei Klassen sind von den Regeländerungen betroffen.

Die Grand-Prix-Kommission, bestehend aus Carmelo Ezpeleta (Dorna), Paul Duparc (FIM), Hervé Poncharal (IRTA) und Takanao Tsubouchi (MSMA) hat bei Telefonkonferenzen am 22. und 27. Mai beschlossen, dass wegen der Coronavirus-Pandemie und der deshalb geringeren Anzahl von Rennen in diesem Jahr pro Fahrer weniger Motoren verwendet werden dürfen.

Die Non-Concession-Hersteller Honda, Yamaha, Suzuki und Ducati dürfen bei bis zu elf Grand-Prix-Events vier Motoren verwenden und bei bis zu 14 Events maximal fünf Motoren. Bisher wären ihnen bei 20 Grand Prix jeweils sieben Triebwerke zugestanden. Die Neueinsteiger KTM und Aprilia dürfen statt der ursprünglich erlaubten neun Motoren jetzt 6 (bei maximal elf GP) und sieben (bei maximal 14 GP) verwenden.

In der Moto3-WM waren eigentlich sechs Motoren pro Fahrer gestattet. Wenn in der Saison weniger als zwölf WM-Rennen (inklusive Katar am 8. März) stattfinden, dann werden die Jahre 2020 und 2021 als eine einzelne Saisons betrachtet. Dann wären insgesamt neun Motoren erlaubt.

Wenn im Jahr 2020 mehr als zwölf Rennen über die Bühne gehen, dann tritt eine andere Regel in Kraft: Dann werden beide Jahre separat berücksichtigt. Bei 12 bis 14 Rennen in der Saison 2020 dürfen vier der zwölf 250-ccm-Viertakt-Einzylinder-Motoren verheizt werden, bei 12 bis 18 Rennen sogar fünf.