Bradley Smith: Bisher nicht fix als Iannone-Ersatz

Bradley Smith wird immer noch als Teilnehmer des MotoE-Weltcups 2020 geführt. Dabei wird er aller Voraussicht nach den Platz des gesperrten Andrea Iannone im Aprilia-MotoGP-Team übernehmen.

Der 29-jährige Brite Bradley Smith steht immer noch auf der Startliste des MotoE-Weltcups, als Aushängeschild des malaysischen Teams «WITHU Motorsport», das ist der Moto-E-Ableger von Petronas-Yamaha-SRT, für den der Brite 2019 den starken zweiten Gesamtrang eroberte. Smith brauste in sechs Rennen dreimal auf Platz 2 und verpasste den Titelgewinn gegen Matteo Ferrari nur um elf Punkte.

Jetzt stellt sich die Frage, warum Bradley Smith zwar beim Aprilia Racing Team Gresini seit der Dopingsperre von Andrea Iannone alle RS-GP20-Tests in Sepang, Doha und zuletzt in Misano bestritten hat, aber vorläufig nicht als Stammfahrer für die MotoGP-WM 2020 nominiert wurde.

Die Antwort lautet: Aprilia Racing will aus Respekt gegenüber Iannone (er sorgte mit Platz 6 in Australien für das beste Aprilia-Einzelergebnis 2019) die Entscheidung des Berufungsgerichts gegen die bis Juni 2021 verhängte Sperre abwarten. Der Einspruch soll noch vor dem Jerez-Re-Start vom 19. Juli behandelt werden.

Aber die Anti-Dopingbehörde WADA plädiert sogar für eine vierjährige Sperre wegen der Einnahme anaboler Steroide, die nach dem Sepang-GP im November 2019 ans Tageslicht kam.

Der Motorradsportweltverband FIM hat Iannone ab 17. Dezember eineinhalb Jahre lang für alle Aktivitäten gesperrt. Im Grunde kann ihn die FIM jedoch nicht für private Testfahrten sperren, weil dazu keine Lizenz nötig ist. Aprilia hält sich aber als renommiertes Unternehmen an die «Corporate Governance», an die saubere Einhaltung von rechtlichen Vorgaben.

Trotzdem deutet alles darauf hin, dass Bradley Smith die kommen 13 Rennen für Aprilia bestreiten wird. Der in Monte Carlo wohnhafte Brite hat in der MotoGP-WM zuerst vier Jahre für Tech3-Yamaha (zwei Podestplätze) absolviert und dann zwei Jahre (2017 und 2018) an der Seite von Pol Espargaró im Red Bull KTM Factory Team gekämpfte, ehe er 2019 für Johann Zarco Platz machen musste. Er übernahm danach die Rolle des MotoE-Fahrers im Petronas-Team, dazu wurde er Aprilia-Testfahrer und bestritt den Moto2-WM-Lauf in Silverstone für die Petronas Sprinta-Mannschaft anstelle des verletzten Pawi.

«Bisher ist Bradley unser MotoE-Fahrer bei ‚WITHU Motorsport‘», meldet das Petronas-SRT-Team. «Erst wenn wir andere Informationen bekommen, werden wir uns nach einem Ersatzfahrer umsehen.» Das wird dann die Aufgabe der Teammanager Johan Stigefelt und Wilco Zeelenberg und von Teamprinzipal Razlan Razali sein.

Aprilia hatte in der jüngsten MotoGP-Ära seit 2015 mit Mike di Meglio und Matteo Baiocco bis Ende 2018 weitgehend unbrauchbare MotoGP-Testfahrer. Mit Bradley Smith änderte sich diese Situation, zumal die Testteams der Konkurrenz inzwischen personell erstklassig aufgestellt sind und starke Kaliber unter Vertrag haben: Pedrosa und Kallio testen für KTM, Ducati setzt auf Pirro, HRC vertraut auf Bradl und Yamaha auf Lorenzo. Dazu kommt Suzuki mit Guintoli.

Wenn Smith bei Aprilia Racing wie erwartet als Teamkollege von Aleix Espargaró zum Stammfahrer befördert wird, weil die Teilnahme an zwei Rennserien am selben GP-Wochenende nicht erlaubt ist, muss Lorenzo Savadori bei Aprilia die Aufgabe des Testfahrers wohl bald allein ausfüllen. Seine MotoGP-Erfahrung ist überschaubar…

Der provisorische Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. September: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

Ersatzlos gestrichen:

07. Juni: Mugello/I

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

Noch nicht abgesagt:

GP von Amerika (Circuit of the Americas, Austin/Texas)

GP von Argentinien (Termas de Río Hondo)

GP von Thailand (Chang International Circuit)

GP von Malaysia (Sepang International Circuit)

(Übersee-Rennen werden nur ausgetragen, wenn Zuschauer-Tickets verkauft werden können. In Thailand und Malaysia könnte das klappen.)