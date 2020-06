Jack Miller: Ducati vergibt nur Einjahres-Verträge

Der künftige Ducati-MotoGP-Werksfahrer Jack Miller spricht über seine Gefühle und die Politik hinter den Kulissen bei Ducati Corse in Borgo Panigale.

Pramac-Ducati-Fahrer Jack Miller fiebert wie viele Asse dem MotoGP-WM-Auftakt in Jerez de la Frontera in Spanien am 19. und 26. Juli entgegen. Der 25-jährige Australier spürt auch nach der Coronakrise und der verkürzten Saison relativ wenig Druck, denn er hat bereits einen Werksvertrag bei Ducati Corse für das Jahr 2021 in der Tasche. Beim letzten Test in Katar blieb er als Fünfter bester Ducati-Werksfahrer. Diese Performance dürfte den Weg für den begehrten Platz im Werksteam geebnet haben.

Die Frage, ob Andrea Dovizioso wie geplant sein künftiger Teamkollege in der Werksmannschaft sein wird, kann «JackAss» Miller noch nicht beantworten. «Das weiß ich wirklich nicht. Es ist auf alle Fälle wichtig, dass Ducati schon mal einen Fahrer fixiert hat. Es ist natürlich auch klar, dass ich einen Vertrag über zwei Jahre bevorzugt hätte. Aber es sieht so aus, als würde Ducati derzeit nur Deals für ein Jahr vergeben», meint der Aussie durchaus mit Augenzwinkern. «Aber das stresst mich jetzt auch nicht besonders.»

Den Auftakt in die Post-Corona-Saison 2020 mit derzeit 13 MotoGP-Rennen im Kalender und fünf Doppel-Events auf ein und derselben Piste kann Miller kaum mehr erwarten. «Ich werde volles Risiko nehmen, wie immer», versichert Miller, der 2019 fünf Podestplätze erzielte und WM-Achter wurde. Er geht mit 25 Jahren bereits in seine sechste MotoGP-Saison. «Es ist klar, dass es eine seltsame Weltmeisterschaft werden wird, ohne allzu viele Rennen. Ich denke es wird eine gute Gelegenheit für Fahrer, die nichts zu verlieren haben.»

Miller, der mit den deutschen Assen Marcel Schrötter und Jonas Folger eng befreundet ist, denkt schon ein Stück weiter: «Es wird sicher den Unterschied machen, wer sich schnell anpassen kann und das Motorrad in recht kurzer Zeit für sich perfekt einstellen kann.»

Wintertest-Championship 2019/2020

1. Maverick Viñales, Yamaha, 76 Punkte

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 74

3. Alex Rins, Suzuki, 55

4. Franco Morbidelli, Yamaha, 48

5. Marc Márquez, Honda, 42

6. Cal Crutchlow, Honda, 39

7. Joan Mir, Suzuki, 38

8. Jack Miller, Ducati, 32

9. Andrea Dovizioso, Ducati, 26

10. Valentino Rossi, Yamaha, 26

11. Pol Espargaró, KTM, 24

12. Danilo Petrucci, Duzcati, 17

13. Pecco Bagnaia, Ducati, 13

14. Aleix Espargaró, Aprilia 13

15. Takaaki Nakagami, Honda, 8

16. Brad Binder, KTM, 7

17. Miguel Oliveira, KTM, 5

18. Tito Rabat, Ducati, 5

19. Andrea Iannone, Aprilia, 3

20. Johann Zarco, Ducati, 2

21. Iker Lecuona, KTM, 2

22. Alex Márquez, Honda, 0

Katar-Test, MotoGP, kombinierte Zeitenliste 3 Tage

1. Maverick Viñales, Yamaha, 1:53,858 min

2. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:53,891 min, + 0,033 sec

3. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:54,038, + 0,180

4. Alex Rins, Suzuki, 1:54,068, + 0,210

5. Jack Miller, Ducati, 1:54,105, + 0,247

6. Joan Mir, Suzuki, 1:54,129, + 0,271

7. Marc Márquez, Honda, 1:54,149, + 0,291

8. Takaaki Nakagami, Honda, 1:54,239, + 0,381

9. Brad Binder, KTM, 1:54,283, + 0,425

10. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:54,312, + 0,454

11. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:54,326, + 0,468

12. Valentino Rossi, Yamaha, 1:54,332, + 0,474

13. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:54,432, + 0,574

14. Johann Zarco, Ducati, 1:54,565, + 0,707

15. Pol Espargaró, KTM, 1:54,623, + 0,765

16. Danilo Petrucci, Ducati, 1:54,634, + 0,776

17. Tito Rabat, Ducati, 1:54,674, + 0,816

18. Cal Crutchlow, Honda, 1:54,830, + 0,972

19. Miguel Oliveira, KTM, 1:55,008, + 1,150

20. Iker Lecuona, KTM, 1:55,301, + 1,443

21. Alex Márquez, Honda, 1:55,519, + 1,661

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:55,916, + 2,058

MotoGP-Test Sepang, kombinierte Zeiten (7. bis 9.2.):

1. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:58,349 min

2. Cal Crutchlow, Honda, 1:58,431 min, + 0,082 sec

3. Alex Rins, Suzuki, 1:58,450, + 0,101

4. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:58,502, + 0,153

5. Valentino Rossi, Yamaha, 1:58,541, + 0,192

6. Danilo Petrucci, Ducati, 1:58,606, + 0,257

7. Pol Espargaró, KTM, 1:58,610, + 0,261

8. Jack Miller, Ducati, 1:58,616, + 0,267

9. Dani Pedrosa, KTM, 1:58,662, + 0,313

10. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:58,694, + 0,345

11. Joan Mir, Suzuki, 1:58,731, + 0,382

12. Miguel Oliveira, KTM, 1:58,764, + 0,415

13. Marc Márquez, Honda, 1:58,772, + 0,423

14. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:58,831, + 0,482

15. Andrea Dovizioso, Ducati, 1:58,859, + 0,510

16. Maverick Viñales, Yamaha, 1:58,893, + 0,544

17. Johann Zarco, Ducati, 1:58,951, + 0,602

18. Alex Márquez, Honda, 1:59,042, + 0,693

19. Brad Binder, KTM, 1:59,104, + 0,755

20. Tito Rabat, Ducati, 1:59,549, + 1,200

21. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1:59,697, + 1,348

22. Bradley Smith, Aprilia, 1:59,841, + 1,492

23. Takaaki Nakagami, Honda, 1:59,860, + 1,511

24. Iker Lecuona, KTM, 1:59,898, + 1,549

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 2:00,100, + 1,751

26. Mika Kallio, KTM, 2:00,148, + 1,799

27. Lorenzo Savadori, Aprilia, 2:03,150, + 4,801

28. Takuya Tsuda, Suzuki, 2:03,674, + 5,325

Jerez-Test, 25. und 26. November:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,131 min

2. Marc Márquez, Honda, 1:37,820 min, + 0,689 sec

3. Rins, Suzuki, 1:37,837, + 0,706

4. Quartararo, Yamaha, 1:37,885, + 0,754

5. Mir, Suzuki, 1:37,959, + 0,828

6. Dovizioso, Ducati, 1:37,986, + 0,855

7. Morbidelli, Yamaha, 1:38,100, + 0,969

8. Miller, Ducati, 1:38,113, + 0,982

9. Pol Espargaró, KTM, 1:38,211, + 1,080

10. Crutchlow, Honda, 1:38,253, + 1,122

11. Rossi, Yamaha, 1:38,352, + 1,221

12. Petrucci, Ducati, 1:38,358, + 1,227

13. Iannone, Aprilia, 1:38,442, + 1,311

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,500, + 1,369

15. Rabat, Ducati, 1:38,813, + 1,682

16. Guintoli, Suzuki, 1:38,962, + 1,831

17. Alex Márquez, Honda, 1:39,224, + 2,093

18. Smith, Aprilia, 1:39,588, + 2,457

19. Pedrosa, KTM, 1:39,594, + 2,463

20. Pirro, Ducati, 1:39,652, + 2,521

21. Lecuona, KTM, 1:39,880, + 2,749

22. Binder, KTM, 1:39,943, + 2,812

23. Granado, Ducati, 1:43,056, + 5,925

Valencia-Test, Gesamtwertung 19./20. November:

1. Viñales, Yamaha, 1:29,849 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:30,013 min, + 0,164 sec

3. Morbidelli, Yamaha, 1:30,114, + 0,265

4. Crutchlow, Honda, 1:30,316, + 0,467

5. Mir, Suzuki, 1:30,427, + 0,578

6. Rins, Suzuki, 1:30,503, + 0,654

7. Marc Márquez, Honda, 1:30,556, + 0,707

8. Dovizioso, Ducati, 1:30,665, + 0,816

9. Pol Espargaró, KTM, 1:30,685, + 0,836

10. Rossi, Yamaha, 1:30,781, + 0,932

11. Miller, Ducati, 1:30,854, + 1,005

12. Rabat, Ducati, 1:31,258, + 1,409

13. Pirro, Ducati, 1:31,424, + 1,575

14. Petrucci, Ducati, 1:31,433, + 1,584

15. Pedrosa, KTM, 1:31,470, + 1,621

16. Lecuona, KTM, 1:31,515, + 1,666

17. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,526, + 1,677

18. Abraham, Ducati, 1:31,597, + 1,748

19. Bradl, Honda, 1:31,657, + 1,808

20. Iannone, Aprilia, 1:31,674, + 1,825

21. Smith, Aprilia, 1:32,090, + 2,241

22. Alex Márquez, 1:32,235, + 2,386

23. Binder, KTM, 1:32,367, + 2,518