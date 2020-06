Doppel-Event im September: Misano hofft auf Publikum

Stefano Bonaccini, der Präsident der Region Emilia Romagna, setzt darauf, am 13. und 20. September nicht nur die MotoGP-Stars, sondern auch die Fans auf dem «Misano World Circuit Marco Simoncelli» zu sehen.

Laut jüngstem Kalender-Update wird Misano im September zweimal Schauplatz der Motorrad-WM sein. Im Hinblick auf den Grand Prix von San Marino am 13. September und den eine Woche später stattfindenden Grand Prix der Emilia Romagna bemüht sich Regionalpräsident Stefano Bonaccini, Zuversicht zu verbreiten – vor allem für die MotoGP-Anhänger.

«Es stimmt, dass wir aufgrund der Einschränkungen, die im Land noch gelten, annehmen, dass wir die MotoGP-WM ohne Publikum durchführen. Ich würde aber darauf wetten, dass – wenn die Zahlen weiterhin so ermutigend sind wie in diesen Wochen und hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten noch besser werden – auch die Präsenz des Publikums möglich sein wird», erklärte er in einer Video-Pressekonferenz, bei der die Events präsentiert wurden.

Dabei kam auch Carmelo Ezpeleta zu Wort: «Für den Moment ist vorgesehen, die Rennen ohne Zuschauer abzuhalten. Misano wird aber im September stattfinden und wir werden sehen, was bis dahin passiert», gab sich der Dorna-CEO zurückhaltend.

Bonaccini legt große Hoffnungen in die Doppel-Veranstaltung, vor allem im Hinblick auf den Tourismus in der italienischen Urlaubsregion, der nach der Coronakrise und der Aufhebung der Einreisebeschränkungen für EU-Bürger am 3. Juni wieder angekurbelt werden muss. «Abgesehen vom Publikum – von dem wir hoffen, dass wir es haben, weil es zusätzliche Einnahmen bringen würden – die Tatsache, dass wir die Rennen einer Milliarde an Motorrad-Fans auf der Welt zeigen können, wird für uns eine fabelhafte Gelegenheit, die wir nicht versäumen dürfen», betonte der Präsident der Emilia Romagna.

Unterdessen verkündete Italiens Premier Giuseppe Conte weitere Lockerungen für Sport- und Freizeitaktivitäten im schwer vom Coronavirus getroffenen Land: So sind seit dem heutigen Freitag alle Sportevents von nationalem Interesse wieder zugelassen, allerdings noch unter Ausschluss von Zuschauern. Amateursportler sollen am 25. Juni nachziehen. Ab Montag sind in Italien dann auch die Theater geöffnet und Konzerte mit bis zu 200 Besuchern erlaubt, bei Freilichtkonzerten sind schon bis zu 1000 Personen möglich.

Nicht zuletzt deshalb hofft Misano World Circuit-Direktor Andrea Albani darauf, die Tribünen in drei Monaten zumindest für eine limitierte Anzahl von Fans nutzen zu können.

Der neue Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. September.: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera di Rimini)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)



Ersatzlos gestrichen:

31. Mai: Mugello/I

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS



Noch nicht abgesagt:

GP von Amerika (Circuit of the Americas, Austin/Texas)

GP von Argentinien (Circuit Termas de Río Hondo)

GP von Thailand (Chang International Circuit)

GP von Malaysia (Sepang International Circuit)