Massimo Rivola (Aprilia): «Wollen in Top-Ten fahren»

Während Aleix Espargaró vom neuen Motorrad so begeistert ist, dass er von Titelchancen redet, hält Aprilia-Rennchef Massimo Rivola den Ball flach.

Das Aprilia Gresini Racing Team kann den Saisonstart nicht mit dem besten Fahreraufgebot bestreiten, denn Andrea Iannone bleibt vorläufig bis Juli 2021 gesperrt. Also wird vorläufig Testfahrer Bradley Smith Smith zum Stammfahrer befördert, wie Aprilia-Rennchef Massimo Rivola gegenüber SPEEDWEEK.com bestätigte.

Aleix Espargaró, der 2019 die WM als Viertzehnter abschloss und mit Platz 7 in Aragón sein bestes Saisonergebnis erreichte, ist von der Konkurrenzfähigkeit der neuen Aprilia RS-GP20 überzeugt. Er zeigt sich mit Blick auf die eigene Zukunft sehr zuversichtlich: «Dass wir nun über den Titel reden, bedeutet nur, dass Aprilia in letzter Zeit Fortschritte verbuchen konnte, genauso wie ich selbst auch.»

Er räumt aber unumwunden ein: «Natürlich wird es keine Spazierfahrt, wenn man die japanischen Hersteller oder Weltmeister Marc Márquez schlagen will. Aber wenn Aprilia so weitermacht, könnte das Aprilia-Team die grosse Überraschung der nächsten beiden Jahre waren.»

Kann Aprilia wirklich schon 2020 um den MotoGP-WM-Titel fighten? «Ich glaube, Aleix hat da auf die virtuellen Rennen angespielt», winkte Massimo Rivola im Interview mit SPEEDWEEK.com lachend ab. «Es ist ja gut, einen motivierten Fahrer zu haben. Gleichzeitig muss man die Füße auf dem Boden halten. Ich wäre glücklich, wenn wir 2020 deutlich schneller sein könnten als im Vorjahr. Aber in dieser Saison wird der Level viel höher sein als bisher. Rookies wie Bagnaia haben zum Beispiel ein Jahr Erfahrung. Dazu hat KTM ein sehr konkurrenzfähiges Motorrad gebaut. Alle Mitbewerber pushen wirklich hart.»

Dazu kommt: Die Zeit der Bezahlfahrer ist vorbei, nicht weniger als 18 der 22 MotoGP-Bikes werden in dieser Saison dem Jahrgang 2020 entsprechen. Denn Ducati rüstet neben dem Werksteam auch das Pramac-Kundenteam (Miller, Bagnaia) mit Desmosedici GP20 aus; KTM hat dem Tech3-Team diesjährige Werksmaschinen versprochen, bei Honda fährt Cal Crutchlow eine RC213V von 2020, bei Yamaha hat Wunderkind Fabio Quartararo jetzt identisches Material wie Viñales und Rossi.

Rivola bleibt mit seinen Prognosen vorsichtig. «Wenn wir den Level der Bikes und der Fahrer begutachten und eine realistische Einschätzung der Meisterschaft abgeben, dann wäre es gut, wenn wir uns in den Top-Ten halten können. Gleichzeitig wissen wir, dass es Rennstrecken gibt, auf denen wir mehr Mühe haben als auf anderen. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel in Brünn und Österreich Mühe gehabt. Dazu gibt es andere GP-Pisten, auf denen wir ziemlich stark sind, zum Beispiel in Aragón oder Phillip Island.»

Im Vorjahr gab es nicht nur beim Australien-GP Lichtblicke, wo Andrea Iannone den sechsten Platz erkämpfte. Rivola: «Aleix Espargaró hat schon 2019 beim Aragón-GP den fünften Startplatz erobert. Vielleicht können wir in diesem Jahr noch besser abschneiden. Er ist insgesamt auf jeden Fall zuversichtlicher, weil wir ein komplett neues Motorrad haben. Wir wissen, dass wir einen guten Schritt nach vorne gemacht haben, wir sehen schöne Verbesserungen im Vergleich zu unserer eigenen Performance von 2029. Aber wir wissen nicht genau, wie stark sich die Kontrahenten verbessert haben. Deshalb sind Vorhersagen schwierig, bevor die Rennen losgehen.»

