MotoGP-Rennen in Austin offiziell abgesagt

Das Rennen in Austin wurde abgesagt

Die Chancen, dass das Rennen im amerikanischen Austin stattfinden würde, waren gering. Jetzt haben die US-Grand-Prix-Promoter das Rennen offiziell abgesagt. Einen Termin für 2021 gibt es aber schon.

Schlechte Nachrichten für alle MotoGP-Fans: Der bislang noch nicht abgesagte und auf Mitte November verschobene Große Preis von Amerika wird - so wurde es am Mittwoch verkündet - 2020 nicht stattfinden.

In einer Mitteilung heißt es: «Große Neuigkeiten! Die schnellsten Motorräder der Welt werden erst im kommenden Jahr für einen noch größeren und besseren Grand Prix zwischen dem 16. und 18. April 2021 nach Austin zurückkehren.»

Schon im Vorfeld standen die Chancen für eine Austragung des Rennens nicht gut. Der Grund: Die Corona-Fallzahlen in den USA sind erschreckend hoch. Mittlerweile gibt es schon über drei Millionen Infizierte und jeden Tag kommen mehrere Zehntausende dazu .

Bislang musste die MotoGP-Vermarktungsgesellschaft Dorna den vertraglichen Verpflichtungen nachkommen. Erst mit der Auflösung des US-GP-Promoters gilt die Absage des «GP of the Americas» als fix.

Ticketbesitzer erhalten per Mail weitere Informationen, versprechen die amerikanischen Veranstalter. Damit bleibt der vorläufige Kalender mit aktuell 13 Rennen bestehen. Los geht es am 19. Juli im spanischen Jerez.

Der vorläufige Motorrad-GP-Kalender 2020

08. März: Doha/Q (ohne MotoGP)

19. Juli: Jerez (GP von Spanien)

26. Juli: Jerez (GP von Andalusien)

09. August: Brünn (GP von Tschechien)

16. August: Spielberg (GP von Österreich)

23. August: Spielberg (GP der Steiermark)

13. September: Misano (GP San Marino e Della Riviera di Rimini)

20. September: Misano (GP Emilia Romagna e Della Riviera)

27. September: Barcelona-Catalunya (GP Catalunya)

11. Oktober: Le Mans (GP von Frankreich)

18. Oktober: Aragón (GP von Aragonien)

25. Oktober: Aragón (GP von Teruel)

08. November: Valencia (GP von Europa)

15. November: Valencia (GP Comunitat Valenciana)

Ersatzlos gestrichen:

07. Juni: Mugello/I

21. Juni: Sachsenring/D

28. Juni: Assen/NL

12. Juli: KymiRing/FIN

30. August: Silverstone/GB

18. Oktober: Motegi/J

25. Oktober: Phillip Island/AUS

Noch nicht abgesagt:

GP von Amerika (Circuit of the Americas, Austin/Texas)

GP von Argentinien (Termas de Río Hondo)

GP von Thailand (Chang International Circuit)

GP von Malaysia (Sepang International Circuit)

(Übersee-Rennen werden nur ausgetragen, wenn Zuschauer-Tickets verkauft werden können. In Thailand und Malaysia könnte das klappen.)