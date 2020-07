Dovi und Ducati: «Etwas stimmt nicht», sagt Guidotti

Die zähen Verhandlungen zwischen Andrea Dovizioso und Ducati sorgen im Hinblick auf die MotoGP-Saison 2021 für Gesprächsstoff. Was hält Pramac-Teammanager Francesco Guidotti von einer Lorenzo-Rückkehr?

Wenn man sich die wenigen noch nicht besetzten Plätze in der MotoGP-Startaufstellung für 2021 sowie die noch verfügbaren Kandidaten anschaut, dann scheint eine Fortsetzung der Zusammenarbeit von Andrea Dovizioso und Ducati die logische Konsequenz. Immerhin geht die Kombination 2020 in die achte gemeinsame Saison, «Dovi» feierte 13 seiner 14-MotoGP-Siege auf der Desmosedici und beendete die Weltmeisterschaft zuletzt drei Mal in Folge auf Gesamtrang 2. Trotzdem sind die Parteien noch weit von einer Vertragsverlängerung entfernt.

Dovizioso-Manager Simone Battistella bestätigte im spanischen MotoGP-Podcast kürzlich: «Ducati will lieber ein paar Rennen abwarten, bevor sie die Verhandlungen mit Dovizioso beginnen, also werden wir wahrscheinlich bis nach Österreich warten müssen.»

Dafür haben viele Beobachter wenig Verständnis. Selbst Francesco Guidotti, Teammanager von Pramac Ducati, fand deutliche Worte für die Hängepartie: «Wenn man nach sieben oder acht gemeinsamen Jahren noch ein paar Rennen abwarten muss, dann ist klar, dass etwas nicht stimmt», seufzte er im Gespräch mit «Sky Sport Italia». «Wenn eine Liebe zu Ende geht, dann tragen fast immer beide Seiten die Verantwortung dafür. Wenn Dinge nicht geklärt werden, kommt es so – auch wenn ich für beide auf eine Einigung hoffe», bekräftigte er eilig.

«Ich habe auch von der Möglichkeit eines Sabbatjahres für Dovi gelesen, ich halte das für riskant», ergänzte der Italiener mit Blick auf seinen 34-jährigen Landsmann. Gleichzeitig halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass ein anderer MotoGP-Star nach einem Jahr Pause eine Rückkehr als Stammfahrer ins Auge fasse.

Würde Guidotti den eigentlich zurückgetretenen Jorge Lorenzo (33) wieder für eine volle Saison auf eine Ducati setzen? «Ich weiß es nicht», grübelte der Pramac-Teammanager. «Wenn man sich seine sportlichen Erfolge anschaut, dann würde ich zu 100 Prozent ja sagen, aber es bestehen nicht wenige Zweifel… Sicher ist: Wenn er zurückkommt, weil er noch etwas Zufriedenstellendes erreichen will, dann ist Ducati der richtige Platz dafür.»

So sehen die MotoGP-Teams 2020 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Alex Márquez



Ducati Team

Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci



Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Valentino Rossi



Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir



Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaró, Brad Binder



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Bradley Smith



Pramac Racing

Jack Miller, Francesco Bagnaia



Reale Avintia Racing

Tito Rabat, Johann Zarco



Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Franco Morbidelli



LCR Honda

Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami



Red Bull KTM Tech3

Miguel Oliveira, Iker Lecuona

So sehen die MotoGP-Teams 2021 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró



Ducati Team

Andrea Dovizioso? Jorge Lorenzo? Jack Miller



Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Fabio Quartararo



Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Olieira



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Cal Crutchlow? Andrea Iannone? Johann Zarco?



Pramac Racing

Jorge Martin, Jorge Lorenzo? Pecco Bagnaia? Johann Zarco?



Reale Avintia Racing

Tito Rabat, Johann Zarco?



Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Franco Morbidelli



LCR Honda

Alex Márquez, Takaaki Nakagami



Red Bull KTM Tech3

Danilo Petrucci, Iker Lecuona