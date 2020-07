Guidotti (Pramac): «Bagnaia verlängert fast sicher»

Francesco Guidotti geht davon aus, dass Jack Miller Pramac Ducati zum Abschied noch viel Freude bereiten wird. Mit Blick auf Pecco Bagnaia hofft der Teammanager auf den bestmöglichen Start in die MotoGP-Saison 2020.

Pramac Ducati schaffte im Vorjahr mit Jack Miller fünf Mal den Sprung auf das Treppchen, was dazu führte, dass der 25-jährige Australier 2021 ins Werksteam aus Borgo Panigale befördert wird. Vor seiner letzten Saison im Kundenteam und nach der langen Zwangspause traut Teammanager Francesco Guidotti dem WM-Achten von 2019 viel zu: «Jack ist besonders motiviert, weil er praktisch keinen Tag Ausgangssperre hatte, da er in Australien war und mit jedem erdenklichen motorbetriebenen Fahrzeug trainiert hat.»

Außerdem glaubt Guidotti: «Die Beförderung ist eine zusätzliche Motivation. Nach nur einem Testtag anzufangen könnte für einen wie Jack, der körperlich schon in Topform ist, ein Plus sein, das es zu nutzen gilt – auch wenn Jerez keine Strecke ist, die zu den Eigenschaften unseres Motorrads passt.»

Platzierungen will der Teammanager aber keine nennen, wenn es um die Zielsetzung von Pramac Ducati für 2020 geht. «Es ist besser, in einem so schwierigen Sport Eigentore zu vermeiden», schmunzelte er im Gespräch mit den italienischen Kollegen von «Sky Sport», sagte dann aber doch: «Wir jagen einen Sieg, den wir schon mehrmals knapp verfehlt haben. Wir würden gerne unser Ziel bestätigen, in den Top-5 zu sein, mit ein paar Ausreißern nach oben. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir ein Satellitenteam sind, auch wenn wir von Ducati bestens unterstützt werden.»

Als Nachfolger von Miller gilt bei Pramac Ducati Jorge Martin, aktuell für Red Bull KTM Ajo auf Kalex in der Moto2 unterwegs. Der zweite Platz im Team gehört zu den wenigen noch verfügbaren Motorrädern für die MotoGP-Saison 2021. Johann Zarco, der bei Reale Avintia in dieser Saison eine GP19 steuert, würde allzu gerne im kommenden Jahr auf einer aktuellen Desmosedici sitzen. Auch der eigentlich zurückgetretene Jorge Lorenzo wird immer wieder mit dem Hersteller aus Borgo Panigale in Verbindung gebracht, für den er 2018 nach holprigem Start immerhin noch drei GP-Siege holte. Umso mehr muss sich Francesco «Pecco» Bagnaia nach einer enttäuschenden Rookie-Saison beweisen.

«Für Pecco – und auch für uns – ist es eine Herausforderung in der Herausforderung», meinte Guidotti zehn Tage vor dem ersten MotoGP-Rennen des Jahres. Gleichzeitig beruhigte er den Moto2-Weltmeister von 2018 aber auch: «Seine Vertragsverlängerung ist fast sicher, aber noch nicht erledigt. Uns gefällt die Idee, ihn ein bisschen in die Mangel zu nehmen – im positiven Sinn. Deshalb hoffen wir auf den bestmöglichen Saisonstart. Als Ansporn und Vertrauensvorschuss, von dem wir erwarten, dass es mit einer super Antwort zurückgezahlt wird.»

So sehen die MotoGP-Teams 2020 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Alex Márquez



Ducati Team

Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci



Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Valentino Rossi



Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir



Red Bull KTM Factory Racing

Pol Espargaró, Brad Binder



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Bradley Smith



Pramac Racing

Jack Miller, Francesco Bagnaia



Reale Avintia Racing

Tito Rabat, Johann Zarco



Petronas Yamaha SRT

Fabio Quartararo, Franco Morbidelli



LCR Honda

Cal Crutchlow, Takaaki Nakagami



Red Bull KTM Tech3

Miguel Oliveira, Iker Lecuona

So sehen die MotoGP-Teams 2021 aus

Repsol-Honda

Marc Márquez, Pol Espargaró



Ducati Team

Andrea Dovizioso? Jorge Lorenzo? Jack Miller



Monster Energy Yamaha

Maverick Viñales, Fabio Quartararo



Suzuki Ecstar

Alex Rins, Joan Mir



Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder, Miguel Olieira



Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaró, Cal Crutchlow? Andrea Iannone? Johann Zarco?



Pramac Racing

Jorge Martin, Jorge Lorenzo? Pecco Bagnaia? Johann Zarco?



Reale Avintia Racing

Tito Rabat, Johann Zarco?



Petronas Yamaha SRT

Valentino Rossi, Franco Morbidelli



LCR Honda

Alex Márquez, Takaaki Nakagami



Red Bull KTM Tech3

Danilo Petrucci, Iker Lecuona