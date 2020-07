Miguel Oliveira (KTM): «Die Zeiten sagen nichts aus»

Nach dem enttäuschenden 20. Gesamtrang am Freitag in Jerez zeigte sich Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3-Team) nicht berunruhgt.

Nachdem er in der Gesamtwertung der beiden freien MotoGP-Trainings am Freitag am Rennwochenende von Jerez über Rang 20 nicht hinauskam, äußerte Miguel Oliveira vom Red Bull KTM Tech3 Team seine Taktik. «Trotz der Platzierung weit hinten war es ein guter Tag. Alle Fahrer liegen sehr eng beieinander», meinte der Portugiese. «Ich bin heute während beider Sessions mit denselben Reifen gefahren. Wir haben uns heute mehr um das Set-Up als um die Platzierung gekümmert. Unsere Zeiten von heute sagen deshalb nichts über unser mögliches Rennergebnis vom Sonntag aus.»

Im FP3 am Samstagvormittag möchte Oliveira zeitentechnisch angreifen: «Ich hoffe, dass wir innerhalb der Top-Ten sein können. Ich denke, das ist realistisch.»

Letztes Jahr hatte KTM oft Mühe damit, dass sich die Reifen während des Rennens schnell abnutzten und die Pace dadurch immer langsamer wurde. Ob das mit dem neuen Motorrad besser ist, kann der KTM-Fahrer beim ersten Weltmeisterschaftsrennen des Jahres noch nicht sagen. «Wir sind noch kein Rennen gefahren, in ein paar Tagen wissen wir da sicher mehr», erklärte er. «Wir sind auf jeden Fall mit dem neuen Bike näher an der Spitze dran. Das hilft allen Beteiligten. Ich glaube aber nicht, dass wir Probleme mit den Reifen haben werden.»

«Viele Fahrer hatten heute Mühe, konstant zu fahren. Das hat aber nichts mit der körperlichen Fitness der Fahrer zu tun, sondern mit dem Rhythmus», erzählte Oliveira weiter. «Beim zweiten Rennen wird sich das alles normalisieren. Unsere Pace ist okay und das Bike funktioniert gut. Momentan können wir nichts tun, ausser abzuwarten.»

Miguel Oliveira beendete den Freitag in auf dem Circuito de Jerez – Ángel Nieto mit 1,156 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten Marc Márquez.

Ergebnisse Spanien-GP, MotoGP, FP2:

1. Morbidelli, Yamaha, 1:38,125 min

2. Quartararo, Yanmaha, 1:38,152

3. Binder, KTM, 1:38,250

4. Marc Márquez, Honda, 1:38,369

5. Pol Espargaró, KTM, 1:38,372

6. Crutchlow, Honda, 1:38,390

7. Viñales, Yamaha, 1:38,596

8. Zarco, Ducati, 1:38,610

9. Dovizioso, Ducati, 1:38,614

10. Bagnaia, Ducati, 1:38,625

11. Nakagami, Honda, 1:38,687

12. Lecuona, KTM, 1:38,816

13. Petrucci, Ducati, 1:38,836

14. Rins, Suzuki, 1:38,845

15. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,904

16. Mir, Suzuki, 1:38,933

17. Oliveira, KTM, 1:39,004

18. Miller, Ducati, 1:39,156

19. Rabat, Ducati, 1:39,181

20. Rossi, Yamaha, 1:39,222

21. Alex Márquez, Honda, 1:39,604

22. Smith, Aprilia, 1:39,703

Kombinierte MotoGP-Zeitenliste am Freitag:

1.Marc Márquez, Honda, 1:37,350 min

2. Viñales, Yamaha, 1:37,374, + 0,024 sec

3. Crutchlow, Honda, 1:37,438, + 0,088

4. Dovizioso, Ducati, 137,471, + 0,121

5. Mir, Suzuki, 1:37,481, + 0,131

6. Miller, Ducati, 1:37,487, + 0,137

7. Rins, Suzuki, 1:378,569, + 0,219

8. Pol Espargaró, KTM, 1:37,712, + 0,362

9. Lecuona, KTM, 1:37, 714, + 0,364

10. Binder, KTM, 1:37,923, + 0,573

11. Zarco, Ducati, 1:37,940, + 0,590

12. Morbidelli, Yamaha, 1:37,982, + 0,632

13. Rossi, Yamaha, 1:38,118, + 0,768

14. Nakagami, Honda, 1:38,129, + 0,779

15. Quartararo, Yamaha, 1:38,152, + 0,802

16. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,209, + 0,859

17. Alex Márquez, Honda, 1:38,212, + 0,862

18. Bagnaia, Ducati, 1:38,316, + 0,966

19. Rabat, Ducati, 1:38,337, + 0,987

20. Oliveira, KTM, 1:38,506, + 1,156

21. Petrucci, Ducati, 1:38,507, + 1,157

22. Smith, Aprilia, 1:38,730, + 1,380

Jerez-Test, MotoGP, 15. Juli, kombinierte Zeitenliste:

1.Viñales, Yamaha, 1:37,793 min

2. Quartararo, Yamaha, 1:37,911 min, + 0,118 sec

3. Marc Márquez, Honda, 1:37,941, + 0,148

4. Rins, Suzuki, 1:38,193, + 0,400

5. Rossi, Yamaha, 1:38,222, + 0,429

6. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,285 + 0,492

7. Crutchlow, Honda, 1:38,313, + 0,520

8. Miller, Ducati, 1:38,348, + 0,555

9. Mir, Suzuki, 1:38,380, + 0,587

10. Bagnaia, Ducati, 1:38,417, + 0,624

11. Oliveira, KTM, 1:38,426, + 0,633

12. Zarco, Ducati, 1:38,513, + 0,720

13. Pol Espargaró, KTM, 1:38,592, + 0,799

14. Morbidelli, Yamaha, 1:38,646, + 0,853

15. Dovizioso, Ducati, 1:38,779, + 0,986

16. Nakagami, Honda, 1:38,873, + 1,080

17. Smith, Aprilia, 1:38,942, + 1,149

18. Binder, KTM, 1:39,016, + 1,223

19. Lecuona, KTM, 1:39,089, + 1,296

18. Alex Márquez, Honda, 1:39,151, + 1,358

21. Petrucci, Ducati, 1:39,249, + 1,456

22. Rabat, Ducati, 1:39,407 + 1,614