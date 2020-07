Takaaki Nakagami bester Honda-Pilot: Nicht glücklich

Cal Crutchlow verletzte sich im Warm-up, Marc Marquez stürzte im Rennen: So kam es beim MotoGP-Auftakt in Jerez, dass Takaaki Nakagami aus dem LCR-Team als Zehnter bester Honda-Pilot wurde.

Nach seinem Heim-Grand-Prix in Motegi im Oktober 2019 ließ sich Takaaki Nakagami an der Schulter operieren, fast neun Monate bestritt der Japaner anschließend kein MotoGP-Rennen.

Als Zehnter im Jerez-GP verlor Nakagami 21,5 sec auf Sieger Fabio Quartararo (Petronas Yamaha), war damit aber bester Honda-Pilot! LCR-Teamkollege Cal Crutchlow musste nach seinem heftigen Abflug im Warm-up am Sonntagmorgen auf das Rennen verzichten, Weltmeister Marc Marquez hatte im Rennen im Kampf um Platz 2 einen üblen Highsider. Crutchlow verletzte sich am Kahnbein, Marquez brach sich den Oberarm – beide werden am Dienstag in Barcelona von Dr. Xavier Mir operiert. Damit ist Nakagami aktuell der beste Honda-Fahrer, Rookie Alex Marquez wurde in Andalusien Zwölfter.

«Ich bin nicht besonders glücklich, aber ich konnte das Rennen beenden, was gut ist», hielt Nakagami fest. «Leider hatte ich von Beginn an Schwierigkeiten mit dem Vorderreifen. Um mich herum sind viele Fahrer gestürzt. Also konzentrierte ich mich darauf, dass mir nicht das Vorderrad wegrutscht und wurde letztlich Zehnter. Hoffentlich kann ich beim nächsten Rennen am kommenden Wochenende unser wahres Potenzial zeigen.»

Ergebnisse MotoGP Jerez/E:

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 25 Runden in 41:23,796 min

2. Maverick Viñales (E), Yamaha, +4,603 sec

3. Andrea Dovizioso (I), Ducati, +5,946

4. Jack Miller (AUS), Ducati, +6,668

5. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +6,844

6. Pol Espargaro (E), KTM, +6,938

7. Franco Bagnaia (I), Ducati, +13,027

8. Miguel Oliveira (P), KTM, +13,441

9. Danilo Petrucci (I), Ducati, +19,651

10. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,553

11. Johann Zarco (F), Ducati, +25,100

12. Alex Márquez (E), Honda, +27,350

13. Brad Binder (ZA), KTM, +29,640

14. Tito Rabat (E), Ducati, +32,898

15. Bradley Smith (GB), Aprilia, +39,682



WM-Stand entspricht dem Ergebnis