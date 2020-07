Jerez, FP2: Nakagami vor Zarco und Pol Espargaró

Die Tagesbestzeit blieb am Freitag in Jerez in den Händen von Yamaha-Star Maverick Viñales, im FP2 des Andalusien-GP bildeten dagegen Taka Nakagami (Honda), Johann Zarco (Ducati) und Pol Espargaró (KTM) die Top-3.

Der Andalusien-GP der Königsklasse wird am Sonntag um 14 Uhr gestartet, umso wichtiger ist im Hinblick auf die Rennpace das zweite freie Training, dass am heutigen Freitag um 14.10 Uhr auf dem Circuito de Jerez-Ángel Nieto begann. Nach acht Minuten lag Johann Zarco in 1:38,201 min an der Spitze, im nächsten Umlauf stürzte der Avintia-Ducati-Pilot aber in Turn 6.

Dem Spanien-GP-Sieger Fabio Quartararo wurde eine schnelle Runde zwar gestrichen, wie es die verschärften Regeln bei gelber Flagge nun vorsehen, der nächste Versuch reichte in 1:38,132 min aber ebenfalls, um seinen Landsmann auf Platz 1 abzulösen. Red Bull-KTM-Werksfahrer Pol Espargaró schob sich nur 0,063 sec dahinter auf Platz 2.

Als noch eine halbe Stunde auf der Uhr stand, bildeten Quartararo, Pol Espargaró, Zarco, Viñales, Bagnaia, Binder, Rossi, Nakagami, Dovizioso und Oliveira die Top-10 des FP2. Zur Erinnerung: In der kühleren Vormittags-Session war Viñales in 1:37,063 min Bestzeit gefahren.

Zur Halbzeit der 45-minütigen Session steigerte sich Suzuki-Werksfahrer Joan Mir Runde für Runde und schob sich bis auf Platz 2 (+ 0,012 sec) nach vorne, Viñales lag als neuer Dritter auch nur 0,044 sec hinter der Bestzeit von Quartararo. Die Top-5, komplettiert von Pol Espargaró und Zarco, lagen zu diesem Zeitpunkt übrigens nur in 0,069 sec.

19 Minuten vor Schluss blieb Pol Espargaró in 1:37,889 min als Erster am Nachmittag unter der Marke von 1:38 min. Kurz darauf stürzte der KTM-Werksfahrer aber im Kiesbett von Kurve 2, nachdem er ausgewichen war, um nicht auf Zarco aufzulaufen. Damit nicht genug: Auch Iker Lecuona rutschte wenig später in derselben Kurve aus.

Während Quartararo in Turn 10 kurz neben der Strecke unterwegs war, verbesserte sich sein Petronas-Yamaha-Teamkollege Franco Morbidelli sechs Minuten vor Ende auf Rang 2 (+ 0,121 sec).

In der Schlussphase schaffte Zarco zunächst Platz 2, um in der letzten Minute in 1:37,870 min die Spitze der Zeitenliste zu übernehmen. Allerdings war Taka Nakagami noch einmal um 0,034 sec schneller. Im letzten Umlauf schraubte der LCR-Idemitsu-Fahrer seine FP2-Bestzeit schließlich auf eine 1:37,715 min herunter.

In der kombinierten Zeitenliste blieb aber Viñales mit der FP1-Bestzeit auf Platz 1. Einzig Zarco sowie Cal Crutchlow und Alex Rins, die nach ihren Verletzungen am vergangenen Wochenende ein Comeback wagten, verbesserten ihre persönlichen Bestzeiten am Nachmittag.

Andalusien-GP, MotoGP, FP2:

1. Nakagami, Honda, 1:37,715 min

2. Zarco, Ducati, + 0,155 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,174

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,295

5. Viñales, Yamaha, + 0,392

6. Quartararo, Yamaha, + 0,417

7. Mir, Suzuki, + 0,429

8. Rossi, Yamaha, + 0,577

9. Bagnaia, Ducati, + 0,594

10. Miller, Ducati, + 0,670

11. Binder, KTM, + 0,726

12. Dovizioso, Ducati, + 0,727

13. Petrucci, Ducati, + 0,828

14. Rabat, Ducati, + 0,842

15. Oliveira, KTM, + 0,927

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,007

17. Lecuona, KTM, + 1,053

18. Alex Márquez, Honda, + 1,091

19. Crutchlow, Honda, + 1,132

20. Rins, Suzuki, + 1,386

21. Smith, Aprilia, + 1,761

Ergebnisse MotoGP Jerez, 24. Juli, kombinierte Zeitenliste:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,063 min

2. Rossi, Yamaha, 1:37,205, + 0,142 sec

3. Binder KTM, 1:37,370 min, + 0,307 sec

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,353

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,379

6. Oliveira, KTM, + 0,429

7. Miller, Ducati, + 0,503

8. Nakagami, Honda, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,672

10. Dovizioso, Ducati, + 0,676

11. Mir, Suzuki, + 0,686

12. Lecuona, KTM, + 0,769

13. Zarco, Ducati, + 0,807

14. Quartararo, Yamaha, + 0,829

15. Alex Márquez, Honda, + 0,894

16. Petrucci, Ducati, + 0,934

17. Bagnaia, Ducati, + 1,246

18. Rabat, Ducati, + 1,330

19. Smith, Aprilia, + 1,629

20. Crutchlow, Honda, + 1,784

21. Rins, Suzuki, + 2,038