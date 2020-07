Brad Binder (3.): «Will in die ersten 2 Startreihen»

Brad Binder zegt als MotoGP-Rookie keinen falschen Respekt und stellte die Red Bull KTM am Freitag in Jerez auf den dritten Platz. Im Qualifying plant er ein ähnliches Ergebnis.

Pol Espargaró hielt im ersten zweiten Jerez Training beim «Gran Premio Red Bull de Andalucia» bis 4 Minuten vor dem Ende die Bestzeit, dann rutschte der KTM-Werksfahrer auf Platz 3 zurück. Und KTM muss weiter auf die ersten Bestzeit in einer MotoGP-session warten, wenn man fallweise Bestzeiten im Q1 absieht, in dem aber jeweils die zehn schnellsten Fahrer fehlen. Immerhin war Platz 3 im Trockenen das zweitbeste KTM-Ergebnis seit dem zweiten Startplatz von Espargaró beim Misano-GP 2019.

Eine eindrucksvolle Talentprobe lieferte aber auch Rookie Brad Binder ab, der schon am letzten Freitag im FP2 mit der drittbesten Zeit Pol war Fünfter) aufhorchen hat lassen. Der Südafrikaner aus dem Red Bull-KTM Factory Team schaffte im FP3 wieder die elftbeste Zeit, steht aber in der Tagesgesamtwertung an unglaublicher dritter Stelle.

«Wir waren heute im FP1 definitiv ready», strahlte der Moto2-Vizeweltmeister von 2019. «Das ist wirklich cool für einen Rookie, dass wir hier zweimal fahren. Ich kehre als zurück auf diese Strecke und habe alle Referenzen vom letzten Weekend. Und alles hat heute von Anhieb an funktioniert. Es war um einiges einfacher als vor einer Woche. Es war großartig, in der Früh an dritter Stelle zu sein. Wir haben heute nur zwei Reifensätze verwendet, wir haben also einen eingespart gegenüber letztem Freitag. Das war unser Plan. Ich bin am Nachmittag auf dem zweiten Satz vom Vormittag geblieben. Ich habe viele Runden gedreht und mich auf das Rennen vorbereitet.»

Was erwartet Brad jetzt vom Qualifying am Samstag? «Unser Bike funktioniert besser, je heißer es ist. Wir haben dann weniger Nachteile als andere Jungs. Ich bin völlig happy mit allem; das Team leistet ausgezeichnete Arbeit, das Motorrad ist sehr konkurrenzfähig. Morgen möchte ich gern in die Q2-Session aufsteigen, erstmals. Wenn mir das gelingt, wäre es wunderbar, ich möchte in die ersten zwei Startreihen fahren.»

«Mein Feeling war heute tadellos. Wir haben gestern vereinbart, dass ich mich zuerst im FP1 an das Bike gewöhne und dann eine kleine Zeitenjagd mache. Und am Nachmittag blieb ich dann am selben Gummi wie in der Früh. wenn man berücksichtigt, wie viele Runden die Reifen schon hinter sich hatten und wie heiß es im FP2 war, dann müssen wir auch mit der zweiten Session zufrieden sein», meinte Binder.

Pol Espargaró hielt im ersten zweiten Jerez Training beim «Gran Premio Red Bull de Andalucia» bis 4 Minuten vor dem Ende die Bestzeit, dann rutschte der KTM-Werksfahrer auf Platz 3 zurück. Und KTM muss weiter auf die ersten Bestzeit in einer MotoGP-session warten, wenn man fallweise Bestzeiten im Q1 absieht, in dem aber jeweils die zehn schnellsten Fahrer fehlen. Immerhin war Platz 3 im Trockenen das zweitbeste KTM-Ergebnis seit dem zweiten Startplatz von Espargaró beim Misano-GP 2019.

Eine eindrucksvolle Talentprobe lieferte aber auch Rookie Brad Binder ab, der schon am letzten Freitag im FP2 mit der drittbesten Zeit Pol war Fünfter) aufhorchen hat lassen. Der Südafrikaner aus dem Red Bull-KTM Factory Team schaffte im FP3 wieder die elftbeste Zeit, steht aber in der Tagesgesamtwertung an unglaublicher dritter Stelle.

«Wir waren heute im FP1 definitiv ready», strahlte der Moto2-Vizeweltmeister von 2019. «Das ist wirklich cool für einen Rookie, dass wir hier zweimal fahren. Ich kehre als zurück auf diese Strecke und habe alle Referenzen vom letzten Weekend. Und alles hat heute von Anhieb an funktioniert. Es war um einiges einfacher als vor einer Woche. Es war großartig, in der Früh an dritter Stelle zu sein. Wir haben heute nur zwei Reifensätze verwendet, wir haben also einen eingespart gegenüber letztem Freitag. Das war unser Plan. Ich bin am Nachmittag auf dem zweiten Satz vom Vormittag geblieben. Ich habe viele Runden gedreht und mich auf das Rennen vorbereitet.»

Was erwartet Brad jetzt vom Qualifying am Samstag? «Unser Bike funktioniert besser, je heißer es ist. Wir haben dann weniger Nachteile als andere Jungs. Ich bin völlig happy mit allem; das Team leistet ausgezeichnete Arbeit, das Motorrad ist sehr konkurrenzfähig. Morgen möchte ich gern in die Q2-Session aufsteigen, erstmals. Wenn mir das gelingt, wäre es wunderbar, ich möchte in die ersten zwei Startreihen fahren.»

«Mein Feeling war heute tadellos. Wir haben gestern vereinbart, dass ich mich zuerst im FP1 an das Bike gewöhne und dann eine kleine Zeitenjagd mache. Und am Nachmittag blieb ich dann am selben Gummi wie in der Früh. wenn man berücksichtigt, wie viele Runden die Reifen schon hinter sich hatten und wie heiß es im FP2 war, dann müssen wir auch mit der zweiten Session zufrieden sein», meinte Binder.

Andalusien-GP, MotoGP, FP2, 24. Juli

1. Nakagami, Honda, 1:37,715 min

2. Zarco, Ducati, + 0,155 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,174

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,295

5. Viñales, Yamaha, + 0,392

6. Quartararo, Yamaha, + 0,417

7. Mir, Suzuki, + 0,429

8. Rossi, Yamaha, + 0,577

9. Bagnaia, Ducati, + 0,594

10. Miller, Ducati, + 0,670

11. Binder, KTM, + 0,726

12. Dovizioso, Ducati, + 0,727

13. Petrucci, Ducati, + 0,828

14. Rabat, Ducati, + 0,842

15. Oliveira, KTM, + 0,927

16. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,007

17. Lecuona, KTM, + 1,053

18. Alex Márquez, Honda, + 1,091

19. Crutchlow, Honda, + 1,132

20. Rins, Suzuki, + 1,386

21. Smith, Aprilia, + 1,761

Ergebnisse MotoGP Jerez, 24. Juli, kombinierte Zeitenliste:

1. Viñales, Yamaha, 1:37,063 min

2. Rossi, Yamaha, 1:37,205, + 0,142 sec

3. Binder KTM, 1:37,370 min, + 0,307 sec

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,353

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,379

6. Oliveira, KTM, + 0,429

7. Miller, Ducati, + 0,503

8. Nakagami, Honda, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,672

10. Dovizioso, Ducati, + 0,676

11. Mir, Suzuki, + 0,686

12. Lecuona, KTM, + 0,769

13. Zarco, Ducati, + 0,807

14. Quartararo, Yamaha, + 0,829

15. Alex Márquez, Honda, + 0,894

16. Petrucci, Ducati, + 0,934

17. Bagnaia, Ducati, + 1,246

18. Rabat, Ducati, + 1,330

19. Smith, Aprilia, + 1,629

20. Crutchlow, Honda, + 1,784

21. Rins, Suzuki, + 2,038

Ergebnisse MotoGP FP1 Jerez, 24. Juli

1. Viñales, Yamaha, 1:37,063 min

2. Rossi, Yamaha, 1:37,205, + 0,142 sec

3. Binder KTM, 1:37,370 min, + 0,307 sec

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,353

5. Pol Espargaró, KTM, + 0,379

6. Oliveira, KTM, + 0,429

7. Miller, Ducati, + 0,503

8. Nakagami, Honda, + 0,529

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,672

10. Dovizioso, Ducati, +0,676

11. Mir, Suzuki, + 0,686

12. Lecuona, KTM, +0,769

13. Quartararo, Yamaha, + 0,829

14. Zarco, Ducati, + 0,892

15. Alex Márquez, Honda, + 0,894

16. Petrucci, Ducati, + 0,934

17. Bagnaia, Ducati, + 1,246

18. Rabat, Ducati, + 1,330

19. Smith, Aprilia, + 1,629

20. Crutchlow, Honda, + 1,987

21. Rins, Suzuki, + 3,159