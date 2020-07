Joan Mir (Suzuki) fuhr ohne Informationen auf Platz 5

Ecstar-Suzuki-Fahrer Joan Mir kämpfte im MotoGP-Rennen von Andalusien in Jerez mit der brutalen Hitze und mit einem schlechten Gefühl am Vorderrad, dennoch erreichte er am Ende den fünften Rang.

Joan Mir hielt sich während des gesamten MotoGP-Wochenende in Jerez in den Top-10 auf. Der Suzuki-Pilot qualifizierte sich am Samstag auf Platz 10 für das Rennen am Sonntag, wo ihm und seinem Bike die Hitze zu schaffen machte. Nach einem starken Kampf mit Takaaki Nakagami (Honda) beendete der Spanier das Rennen über 25 Runden auf dem fünften Platz, 7,6 Sekunden hinter dem Sieger Fabio Quartararo (Yamaha).

«Das Ergebnis ist sehr gut und ich habe das Rennen genossen, weil ich die ganze Zeit Kontakt zum Podium hatte», freute sich der 22-Jährige nach dem Rennen. «Letzte Woche kam keine Suzuki ins Ziel und wir hatten keine Informationen zu den Reifen und zum Reifendruck, dadurch hatte ich in diesem Rennen mit dem Vorderrad zu kämpfen. Alle hatten ähnliche Probleme, doch ich konnte beobachten, dass es bei uns schlimmer war als bei den anderen.»

«Ich bin glücklich, dass ich das Rennen beenden konnte, das war wichtig, denn ich wollte nicht ohne ein gutes Ergebnis heimfahren. Es ist uns klar, dass zwei Fahrer vor uns mit einem technischen Defekt ausgefallen sind und wir davon profitiert haben, aber wir sind trotzdem froh mit diesem Ergebnis. Wir hatten wirklich starke Probleme und ich war am Ende sehr Müde, es waren die schwierigsten Bedingungen aller Zeiten», stellte der Suzuki-Werksfahrer fest.

«Ich konnte mit Nakagami auf die beiden Yamaha-Piloten aufschließen, das war nicht schlecht. Anschließend hatte ich leider mehr zu kämpfen mit dem Vorderrad und ich konnte nicht mehr angreifen. Ich freue mich auf das kommende Wochenende in Brünn, denn dort war ich letztes Jahr sehr schnell.»

Mir belegt nach zwei von 13 Rennen den elften Platz in der MotoGP-Gesamtwertung, Suzuki ist Fünfter in der Herstellerwertung. Sein bisher bestes Ergebnis (Platz 5 beim Australien-GP 2019) egalisierte er in Jerez.

Ergebnisse MotoGP Jerez/E:

1. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 41:22,666 min

2. Maverick Viñales (E), Yamaha, +4,495 sec

3. Valentino Rossi (I), Yamaha, +5,546

4. Takaaki Nakagami (J), Honda, +6,113

5. Joan Mir (E), Suzuki, +7,693

6. Andrea Dovizioso (I), Ducati, +12,554

7. Pol Espargaró (E), KTM, +17,488

8. Alex Márquez (E), Honda, +19,357

9. Johann Zarco (F), Ducati, +23,523

10. Alex Rins (E), Suzuki, +27,091

11. Tito Rabat (E), Ducati, +33,628

12. Bradley Smith (GB), Aprilia, +36,306

13. Cal Crutchlow (GB), Honda, +45,683

WM-Stand nach 2 von 13 Rennen:

1. Quartararo, 50 Punkte. 2. Viñales 40. 3. Dovizioso 26. 4. Nakagami 19. 5. Pol Espargaró 19. 6. Rossi 16. 7. Miller 13. 8. Alex Márquez 12. 9. Zarco 12. 10. Morbidelli 11. 11. Mir 11. 12. Bagnaia 9. 13. Oliveira 8. 14. Petrucci 7. 15. Rabat 7. 16. Rins 6. 17. Smith 5. 18. Binder 3. 19. Crutchlow 3.