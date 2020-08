Valentino Rossi (12.): «Das Problem ist das Geld»

Yamaha-Star Valentino Rossi hält in Brünn an seinem Set-up-Weg fest

Valentino Rossi äußerte sich am Freitag in Brünn zur Kritik am holprigen Streckenbelag und der Verletzungsserie unter den MotoGP-Stars. Mit seiner Runde war der Yamaha-Werksfahrer noch nicht zufrieden.

Valentino Rossi begann in Brünn mit dem Set-up, mit dem er es vor knapp zwei Wochen in Jerez zum ersten Mal seit April 2019 wieder auf ein MotoGP-Podest geschafft hat. Ist er vom eingeschlagenen Weg noch immer überzeugt? «Ja, wir gehen unseren Weg und machen mit einem sehr ähnlichen Set-up weiter», bestätigte der Yamaha-Star. «Es gibt noch viel zu tun. Und heute bin ich persönlich auf der schnellen Runde nicht besonders gut gefahren, deshalb bin ich auch nicht in den Top-10. Aber von der Pace her bin ich nicht schlecht dabei, es funktioniert recht gut. Klar ist, dass es entscheidend sein wird, am Samstagvormittag zunächst in den Top-10 und somit im Q2 zu sein. Dann müssen wir arbeiten, weil ich mich an bestimmten Stellen der Strecke noch nicht sehr schnell fühle. Aber wir machen auf dem Weg weiter, was das Set-up betrifft.»

Nach der Verletzung seines Schützlings Pecco Bagnaia, der am Schienbein operiert werden muss, wurde Rossi auch nach den möglichen Ursachen für die vielen Verletzungen gefragt, nachdem sich in Jerez schon Alex Rins, Cal Crutchlow und Marc Márquez verletzt hatten. «In Jerez sind wir im Juli gefahren, in Andalusien, bei 60 Grad Asphalttemperatur. Das hat sicher nicht geholfen. Das ist nicht der beste Moment, um in Jerez zu fahren. Aber es wurde aus der Not geboren. Hier in Brünn ist es sehr holprig, das Grip-Level ist niedrig. Ich glaube, dass das hier das Problem ist», grübelte der «Dottore». «Es ist oft schwierig, das Motorrad zu kontrollieren.»

Die Streckenbedingungen auf dem 5,4 km langen Kurs in Brünn wurden am Freitag schon teils heftig kritisiert. «Das Grip-Level ist hier immer niedrig und es sind auch viele Bodenwellen dabei. Das Layout der Strecke ist wunderschön, aber der Asphalt ist eben nicht fantastisch. Trotzdem bleibt Brünn eine großartige Strecke», seufzte Rossi.

Einen neuen Asphalt für den Masaryk Ring wünschen sich die Fahrer schon länger. «Das Problem ist hier das Geld», erklärte der «Dottore». «Heute werden wir Fahrer wieder darüber reden, aber um eine solche Piste neu zu asphaltieren, braucht es mehrere Millionen Euro. Wer stellt die zur Verfügung? Wenn Brünn sagt, dass sie das Geld nicht haben. In diesem Moment ist die Situation noch schwieriger, weil auf der Strecke wenig Betrieb herrscht und bei den Rennen keine Fans zugelassen werden. Da habe sie kein großes Einkommen – und das ist das Problem. Wir werden es in der Safety Commission ansprechen, aber es ist auch ein politisches Thema, es geht ums Geld, die Entscheidung liegt dann bei der Strecke und Dorna. Sie hören auf die Fahrer, aber wenn es um viel Geld geht, dann ist es eben am wichtigsten, dass dort die Bilanz stimmt», schmunzelte der 41-jährige Superstar.

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Brünn, 7. August:

1. Quartararo, Yamaha, 1:56,502 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,007 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,048

4. Zarco, Ducati, + 0,081

5. Viñales, Yamaha, + 0,166

6. Mir, Suzuki, + 0,374

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,539

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,557

9. Nakagami, Honda, + 0,571

10. Miller, Ducati, + 0,607

11. Binder, KTM, + 0,777

12. Rossi, Yamaha, + 0,788

13. Rins, Suzuki, + 0,852

14. Petrucci, Ducati, + 1,118,

15. Dovizioso, Ducati, + 1,130

16. Alex Márquez, Honda, + 1,186

17. Rabat, Ducati, + 1,275

18. Crutchlow, Honda, + 1,363

19. Bagnaia, Ducati, + 1,337

20. Smith, Aprilia, + 1,659

21. Lecuona, KTM, + 1,876

22. Bradl, Honda, + 1,922