Stefan Bradl (22.): Mentale und körperliche Belastung

Stefan Bradl am 1. Tag in Brünn

HRC-Testfahrer Stefan Bradl musste sich am Freitag in Brünn zuerst wieder an den GP-Ryhthmus und die 285-PS-Power gewöhnen. «Nach der langen Pause fehlten wir einige Anhaltspunkte.»

Stefan Bradl verlor am Freitag in Brünn im ersten freien Training 1,8 Sekunden auf die Bestzeit, im zweiten 1,9 Sekunden, aber das brachte den 30-jährigen HRC-Testfahrer bei seinem Comeback im Repsol-Honda-Team nicht aus der Fassung. «Ich will keinen Unfug treiben und allmählich wieder in den Rennrhythmus finden. Im Rennen will ich durchfahren und dann eine Woche später in Spielberg auf einem höheren Level einsteigen», lautete die Devise. Denn: «Ich bin seit sechs Monaten nicht mehr auf der MotoGP-Honda gesessen.»

«Ja, es war eine starke Beanspruchung heute, denn wie gesagt, ich bin lange nicht mit so einem Motorrad gefahren», stellte der Bayer fest. «Es ist nicht nur eine Belastung für den Körper, die Belastung ist auch mental ziemlich groß und anspruchsvoll. wenn du nach so vielen Monaten auf der Geraden erstmals wieder richtig das Gas aufdrehst, denkst du dir: ‚Ohhh, super kraftvoll.‘ Dann musst du das Bike unter Kontrolle halten, dich mit der neuen Crew und Crew-Chief Santi Hernandez anfreunden und ihre Arbeitsweise verstehen lernen. Da ist heute viel auf mich hereingestürzt. Aber das habe ich erwartet. Nach dem ersten Tag fühle ich mich etwas müde. Aber das ist normal. Ich freue mich auf dem Samstag, ich bin bereit.»

Bradl: «Ich bin happy, wie der erste Tag gelaufen ist. Sicher, die Rundenzeit muss morgen besser werden. Aber bisher läuft alles nach Plan ab. Ich fahre das Bike, das Marc in Jerez verwendet hat. Natürlich probieren wir neue Teile aus, das ist der HRC-Stil, ich kenne ihn aus der Vergangenheit. Ich bin der Testfahrer und wir wollen diese Gelegenheit nutzen, um das Motorrad zu verbessern. Wir testen ein paar Komponenten, die uns in Zukunft helfen könnten.»

«Ich habe keine echten Referenzpunkte, denn das Bike hat sich seit 4. Februar stark verändert», sagte Bradl. «Ich kann jetzt noch kein Urteil über die Konkurrenzfähigkeit dieser Maschine angeben. Ich bin in der Früh auf das Bike gesprungen, aber es hat sich ungefähr so verhalten, wie ich es in Erinnerung hatte. Natürlich ist die Konfiguration und das Set-up etwas verändert worden. Ein paar Details sind unterschiedlich, daran muss ich mich noch anpassen. Bisher kann ich keine ausgiebigen Kommentare über das Bike abgeben, denn ich brauchte zuerst einmal Runden für mich persönlich, um in den Rhythmus zu kommen. Ich musste akzeptable Zeiten fahren und außerdem für die Ingenieure brauchbare Informationen liefern.»

Wie lief die Zusammenarbeit mit Santi Hernandez? «Für mich ist es eine gute Gelegenheit, Neues zu lernen, denn diese Mannschaft steht zusammen mit Marc seit Jahren an der Weltspitze. Es ist interessant, diese Arbeitseweise kennenzulernen. Ich bemühe mich, da für die Zukunft meine Lehren draus zu ziehen. Aber am Ende spult man das Trainingsprogramm nach Plan ab. Sicher, man sieht, dass sich diese Truppe schon seit fast zehn Jahren kennt, viele Abläufe sind automatisiert. Es ist eine große Ehre für mich, mit diesen Jungs arbeiten zu dürfen. Aber es muss in diesem Zusammenhang auch immer der Fahrer seine Leistung bringen. Wir wissen alle, dass Marc ein gigantisches Talent ist. Er ist der größte Fahrer der Gegenwart. Und er hat ein fantastisches Team im Rücken. Das ist unbestritten.»

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Brünn, 7. August:

1. Quartararo, Yamaha, 1:56,502 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,007 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,048

4. Zarco, Ducati, + 0,081

5. Viñales, Yamaha, + 0,166

6. Mir, Suzuki, + 0,374

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,539

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,557

9. Nakagami, Honda, + 0,571

10. Miller, Ducati, + 0,607

11. Binder, KTM, + 0,777

12. Rossi, Yamaha, + 0,788

13. Rins, Suzuki, + 0,852

14. Petrucci, Ducati, + 1,118

15. Dovizioso, Ducati, + 1,130

16. Alex Márquez, Honda, + 1,186

17. Rabat, Ducati, + 1,275

18. Crutchlow, Honda, + 1,363

19. Bagnaia, Ducati, + 1,337

20. Smith, Aprilia, + 1,659

21. Lecuona, KTM, + 1,876

22. Bradl, Honda, + 1,922

Ergebnis FP1 MotoGP, Brünn, 7. August

1. Nakagami, Honda, 1:57,353

2. Mir, Suzuki, + 0,011 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,039

4. Zarco, Ducati, + 0,107

5. Viñales, Yamaha, + 0,212

6. Dovizioso, Ducati, + 0,279

7. Petrucci, Ducati, + 0,285

8. Rossi, Yamaha, + 0,293

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,365

10. Crutchlow, Honda, + 0,400

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,436

12. Rins, Suzuki, + 0,470

13. Quartararo, Yamaha, + 0,478

14. Miller, Ducati, + 0,483

15. Bagnaia, Ducati, + 0,486

16. Binder, KTM, + 0,514

17. Oliveira, KTM, + 0,808

18. Alex Márquez, Honda, + 1,226

19. Rabat, Ducati, + 1,375

20. Smith, Aprilia, + 1,464

21. Lecuona, KTM, + 1,783

22. Bradl, Honda, + 1,840

