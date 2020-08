Maverick Viñales (Yamaha/5.): «Können uns verbessern»

Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales gibt sich nach dem Freitag in Brünn trotz der schwierigen Streckenverhältnisse und einem nicht perfekten Start zuversichtlich: «Wir können noch unsere Karten ausspielen.»

Nach dem Doppelpack in Jerez geht es für die MotoGP-Stars in Brünn weiter: «Die Bedingungen sind ganz anders. Jerez war eine perfekte Strecke, ohne Bodenwellen und mit dem perfekten Grip. Hier in Brünn scheint es das Gegenteil zu sein. Aber wir waren trotzdem gut, wir liegen nur 0,1 Sekunden zurück – und ich hatte nicht meinen besten Tag mit dem Motorrad», gab Maverick Viñales am Freitag schmunzelnd zu.

Im FP1 war der Yamaha-Werksfahrer noch mit einem Sturz in den Tschechien-GP gestartet, am Ende des Tages fand er sich auf dem fünften Rang der kombinierten Zeitenliste wieder. «Ich bin ziemlich positiv gestimmt und optimistisch, denn auch mit den Problemen sind wir dabei, wenn es um die Pace geht – und auch auf der schnellen Runde», fasste der WM-Zweite zusammen. «Ich bin recht glücklich, weil ich glaube, dass wir das Motorrad noch deutlich verbessern können und auch ich mich auf dem Motorrad verbessern kann. Ich glaube, wir können noch unsere Karten ausspielen, um die Probleme zu lösen. Das ist das Wichtigste.»

Vor allem das niedrige Grip-Level und die holprige Streckenoberfläche auf dem 5,4 km langen Kurs in Brünn bereit den Fahrern Probleme. Wie viel schwieriger wird es für die Yamaha-Piloten, die auf den Grip und den Kurvenspeed angewiesen sind? «Es ist sehr schwierig, weil sehr viele Wellen sind und man das Motorrad daher schnell aufrichten muss. Aber trotzdem, ich glaube, dass wir für morgen einige gute Lösungen haben. Das war erst der Freitag, wir müssen sehr hart arbeiten, vor allem an der Elektronik. Die Leistungsentfaltung muss hier ein kleines bisschen anders erfolgen als in Jerez, wo die Streckenverhältnisse perfekt waren. Wir müssen die Herangehensweise etwas ändern, es ist eine ganz andere Strecke. Und ich glaube, die Konstanz der Reifen ist der Schlüssel, wenn wir um das Rennen kämpfen wollen. Es wird entscheidend zu verstehen, wie wir das Maximum aus den Reifen holen können. Denn es scheint anders zu sein, als wir es gewohnt waren, das Grip-Level ist viel niedriger als im Vorjahr. Wir müssen morgen viele Dinge verstehen, morgen wird ein sehr wichtiger Tag für uns, um eine Verbesserung zu erzielen. Wir müssen weiterhin hart arbeiten», bekräftigte der 25-Jährige.

Nach zwei zweiten Plätzen liegt Viñales nach zwei Rennen zehn Punkte hinter seinem zukünftigen Teamkollegen Fabio Quartararo, der die volle Ausbeute aus Jerez mitnahm. Sieht sich der Spanier unter Zugzwang, im dritten Kräftemessen Boden gutzumachen? «Ich weiß nicht, wir müssen sehen, wie das Rennen läuft. Unser Hauptziel ist, auf dem Podium zu stehen», entgegnete er. «Das ist das erste Ziel für das Wochenende, wenn ich dann die Chance haben sollte, werden wir sehen. Wir werden versuchen, schlau zu sein und das Maximum aus dem Motorrad und mir selbst herauszuholen.»

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Brünn, 7. August:

1. Quartararo, Yamaha, 1:56,502 min

2. Morbidelli, Yamaha, + 0,007 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,048

4. Zarco, Ducati, + 0,081

5. Viñales, Yamaha, + 0,166

6. Mir, Suzuki, + 0,374

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,539

8. Pol Espargaró, KTM, + 0,557

9. Nakagami, Honda, + 0,571

10. Miller, Ducati, + 0,607

11. Binder, KTM, + 0,777

12. Rossi, Yamaha, + 0,788

13. Rins, Suzuki, + 0,852

14. Petrucci, Ducati, + 1,118,

15. Dovizioso, Ducati, + 1,130

16. Alex Márquez, Honda, + 1,186

17. Rabat, Ducati, + 1,275

18. Crutchlow, Honda, + 1,363

19. Bagnaia, Ducati, + 1,337

20. Smith, Aprilia, + 1,659

21. Lecuona, KTM, + 1,876

22. Bradl, Honda, + 1,922