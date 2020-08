Maverick Viñales: «Habe versucht, Brünn zu vergessen»

Der WM-Zweite Maverick Viñales will den Brünn-GP so schnell wie möglich vergessen machen. Dass es in Spielberg am Wochenende nass sein könnte, bereitet dem Yamaha-Star dabei keine Sorgen.

Der Rückstand von Maverick Viñales in der WM-Tabelle ist nach dem enttäuschenden 14. Rang in Brünn auf 17 Punkte angewachsen. Der Yamaha-Werksfahrer hatte am Donnerstag in Spielberg auch keine große Lust, noch über den vergangenen Sonntag zu reden: «Der Reifen war sicher nicht die beste Wahl, weil er nach drei Runden schon nachließ. Ich glaube, wir haben nicht das beste Set-up und auch nicht den besten Reifen ausgewählt. Wir wissen also, wo wir die Fehler gemacht haben, und werden versuchen, hier in Österreich besser zu sein», gab er kurz und knapp zu Protokoll.

«Ich erwarte, das Feeling zu verbessern und die Reifen sehr gut zu verstehen. Ich glaube, wir haben einen großen Fehler in Brünn gemacht. Vor allem geht es darum zu sehen, welchen Reifen wir im Rennen einsetzen können und die richtige Wahl zu treffen», bekräftigte der Spanier vor dem ersten von zwei Kräftemessen auf dem Red Bull Ring.

Die Tage, die seit dem Tschechien-GP vergangenen sind, nutzte der WM-Zweite übrigens nicht dazu, um mit seiner Yamaha-Crew noch länger über den Daten zu brüten. «Ich habe ganz abgeschaltet, weil ich nicht zu viel an die Rennen denken wollte. Ich glaube, sie hatten viele Informationen und Daten, um daran zu arbeiten. Ich habe also versucht, die Zeit zu Hause ein wenig zu genießen, abzuschalten und das Rennen [in Brünn] zu vergessen – um mich auf das nächste zu konzentrieren», ergänzte Viñales.

Über die Motor-Problematik bei Yamaha verlor der 25-Jährige auch kaum Worte: «Ich habe keine weiteren Informationen dazu, in Brünn hatte wir null Probleme damit. Ich glaube also nicht, dass es ein Problem gibt. Sie haben das recht gut gelöst. Das ist das Wichtigste.»

Eine Unbekannt kann auf dem Red Bull Ring an diesem Wochenende auch das durchwachsene Wetter sein: Regen ist angesagt. «Es macht Spaß, hier im Nassen zu fahren. Im Vorjahr haben wir es im Warm-up etwas probiert. Aber es stimmt, einige Begrenzungsmauern sind ziemlich nahe, da muss man vorsichtig sein. Trotzdem, ich glaube, wir sind auch im Regen bereit. Im Vorjahr fühlte ich mich in den nassen Sessions wohl», betonte Viñales.

WM-Stand nach 3 von 14 Rennen:

1. Quartararo, 59 Punkte. 2. Viñales 42. 3. Morbidelli 31. 4. Dovizioso 31. 5. Binder 28. 6. Zarco 28. 7. Rossi 27. 8. Nakagami 27. 9. Miller 20. 10. Rins 19. 11. Pol Espargaró 19. 12. Oliveira 18. 13. Alex Márquez 13. 14. Mir 11. 15. Petrucci 11. 16. Bagnaia 9. 17. Rabat 7. 18. Aleix Espargaró 6. 19. Crutchlow 6. 20. Smith 5.

Konstrukteurs-WM nach 3 von 14 Rennen:

1. Yamaha 70. 2. KTM 44. 3. Ducati 42. 4. Honda 27. 5. Suzuki 24. 6. Aprilia 11.