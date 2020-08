Takaaki Nakagami (Honda/3.): «Das kam noch nie vor»

Takaaki Nakagami schloss den ersten Trainingstag in Spielberg als Dritter ab. Viel mehr freute ihn aber ein Blick auf das Top Speed-Ranking. Außerdem wurde der sympathische Japaner von seiner Pressesprecherin gerügt.

Takaaki Nakagami war als Flaggschiff der dezimierten Honda-Truppe nach Brünn gereist. Dort konnte er die Erwartungen als Achter nicht ganz erfüllen. In Spielberg hat sich das Blatt wieder gewendet, denn der Japaner vom LCR Idemitsu-Rennstall belegte nach beiden Trainingssessions den dritten Rang. Bei den Mischverhältnissen am Mittag drehte er lediglich Sicherheitsrunden und wurde 16.

Es war aber nicht die Platzierung, sondern viel mehr der Blick auf das Top Speed-Ranking der Nakagami zum Lächeln brachte: «Ich war schneller als Cal, das kam noch nie vor und das macht mich wirklich glücklich. Den Geschwindigkeitsvergleich habe ich bisher immer verloren, aber das 2019er Motorrad hat mehr Pferdestärken und das wirkt sich positiv aus. Man kann das in Sektor 1 sehen, in dem ich kaum Zeit verloren habe.»

Im Vorjahr büßte Nakagami im Rennen Plätze ein, weil sein damaliges 2018er Bike über die Distanz nicht mithalten konnte. Diesmal ist er optimistischer: «Es war realtiv einfach, eine schnelle Runde hinzulegen.» Seine Sorgen beziehen sich lediglich auf das Wetter: «Durch die wechselnden Verhältnisse verändert sich auch die Strecke alle fünf Minuten.»

Und dann lässt sich Nakagami auch noch zu einem Seitenhieb in Richtung LCR-Stallrivale Cal Crutchlow hinreißen. Der Brite ist der Meinung ist, dass das 2019er Bike Vorteile habe. Nakagami, in der WM auf dem achten Platz, meint: «Ich will nicht sagen, dass das diesjährige Motorrad immer perfekt ist, aber ich hatte noch nie ein Factory-Bike. Ich bin bisher immer mit Vorjahres-Motorrädern unterwegs gewesen. Ich kann mir vorstellen, dass ich mit einem Factory-Bike schneller wäre. Ich würde sagen, das ist Bullshit, was da behauptet wird. Ich möchte dazu nicht mehr sagen.»

Für die Wortwahl bekam er sogar von seiner Pressesprecherin auf den Deckel. «Nutze nicht solche Worte», hört man sie während des Pressegesprächs aus dem Hintergrund rufen. Daraufhin relativiert Nakagami seinen Satz: «Mein Motorrad ist ein Jahr lang entwickelt worden, das aktuelle Bike noch nicht. Es ist schwierig zu sagen. Das 2020er Motorrad hat mehr Pferdestärke, mehr Motorpower und die Chassis sind ziemlich ähnlich. Es sieht insgesamt ziemlich ähnlich aus.»

Welche Meinung hat Nakagami bezüglich der neuen Reifen? «Wir haben die Probleme der anderen Fahrer auch. Der neue Reifen verfügt über mehr Grip, aber man kann nicht so gut bremsen, weil der Hinterreifen schiebt. Auf manchen Strecken haben wir das Problem und ich denke, dass das am Reifen liegt. Es ist nicht schlimmer als im Vorjahr, aber es ist anders.»

In den kommenden beiden Tagen möchte Nakagami nun den ersten Eindruck von Spielberg bestätigen. Schon im Vorjahr hatte er mit P6 in der Qualifikation für Aufsehen gesorgt. «Ich mag diese Strecke und ich fühle mich gut.» Bedeutet im Umkehrschluss: Die Schmerzen im Fuß behindern ihn beim Grand Prix auf dem Red Bull Ring bislang nicht – zumindest verlor Nakagami darüber im Pressegespräch kein Wort. Nach dem Brünn-GP hatte der 28-Jährige noch über Schmerzen im Fuß geklagt.

Ergebnis Spielberg, MotoGP, kombinierte Zeitenliste, 14.8.

1. Pol Espargaró, KTM, 1:24,193 min

2. Dovizioso, Ducati, + 0,044 sec

3. Nakagami, Honda, + 0,185

4. Rins, Suzuki, + 0,380

5. Morbidelli, Yamaha, + 0,395

6. Zarco, Ducati, + 0,462

7. Oliveira, KTM, + 0,525

8. Miller, Ducati, + 0,531

9. Mir, Suzuki, + 0,550

10. Quartararo, Yamaha, + 0,560

11. Viñales, Yamaha, + 0,586

12. Petrucci, Ducati, + 0,644

13. Rossi, Yamaha, + 0,686

14. Crutchlow, Honda, + 0,751

15. Lecuona, KTM, + 0,798

16. Binder, KTM, + 0,812

17. Pirro, Ducati, + 0,959

18. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,972

19. Alex Márquez, Honda, + 1,056

20. Smith, Aprilia, + 1,104

21. Bradl, Honda, +1,178

22. Rabat, Ducati, + 1,536

Ergebnis Spielberg, MotoGP, FP2, 14. August

1. Miller, Ducati, 1:26,475 min

2. Lecona, KTM, + 0,753 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,946

4. Rins, Suzuki, + 0,983

5. Zarco, Ducati, + 1,150

6. Mir, Suzuki, + 1,318

7. Alex Márquez, Honda, + 1,364

8. Viñales, Yamaha, + 1,466

9. Rossi, Yamaha, + 1,492

10. Bradl, Honda, + 1,537

11. Pirro, Ducati, + 1,969

12. Quartararo, Yamaha, + 2,789

13. Morbidelli, Yamaha, + 3,122

14. Petrucci, Ducati, + 3,194

15. Crutchlow, Honda, + 3,509

16. Nakagami, Honda, + 4,229

17. Rabat, Ducati, + 5,466