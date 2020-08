Spielberg-GP 2021: Ticketverkauf läuft an

Die MotoGP-Fans müssen das doppelte Spielberg-Spektakel 2020 zwar von zu Hause aus verfolgen, dafür steigt schon die Vorfreude auf den Österreich-GP 2021, dann vom 13. bis 15. August.

Kurz vor Rennstart des «myWorld Motorrad Grand Prix von Österreich 2020» heißt es am Sonntag schon «Feuer frei!» für die Spielberg-Tickets der kommenden MotoGP-Saison. Nachdem die Zweirad-Fans ihre Idole in diesem Jahr nicht live vor Ort anfeuern können, gibt es bereits ab Sonntag, 16. August 2020 um Punkt 12:00 Uhr unter www.projekt-spielberg.com/motogp/tickets Karten für das nächste rotweiß-rote Motorrad-Volksfest am Spielberg, das siebte MotoGP-Wochenende seit 2016.

Auch wenn den MotoGP-Fans bei ServusTV an diesen Tagen das volle Programm rund um den Österreich-GP und den Steiermark-GP 2020 geboten wird, zählen sie schon die Tage bis zum nächsten unersetzbaren Live-Erlebnis vor Ort auf und rund um den Red Bull Ring.

Von 13. bis 15. August 2021 (Änderungen vorbehalten) wird die MotoGP im steirischen Murtal dann wieder mit Pauken, Trompeten, zehntausenden leidenschaftlichen Fans und Side Events, die den Red Bull Ring so einzigartig machen, willkommen geheißen. Mit der «Spielberg MotoGP Bike City», Open-Air-Konzerten, Autogramm-Sessions, FMX- und Stunt-Shows oder Air Displays der Flying Bulls wird für die Erfüllung aller Fan-Wünsche gesorgt sein.

Alle Informationen gibt es unter www.projekt-spielberg.com und in der Spielberg App.