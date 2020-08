Rätsel um Yamaha: Rückfall wegen weniger Drehzahl?

Maverick Viñales: Er hat keinen neuen Motor mehr in Reserve

Sind die nicht gerade überragenden Leistungen der Yamaha-Asse in Brünn und Jerez auf eine verringerte Drehzahl zurückzuführen, um weitere Motorschäden zu verhindern? Die anderen Hersteller spielen auf Zeit.

Seit den beiden Jerez-GP vom 19. und 26. Juli ist offenkundig, dass Yamaha Probleme mit der Standfestigkeit der neuen 1000-ccm-Reihenvierzylinder-MotoGP-Motoren hat. Bei Rossi ging ein Motor im Rennen zu Spanien-GP kaputt, bei Viñales einer im FP3 beim Andalusien-GP. Bei Morbidelli streikte das Triebwerk im Rennen am 26. Juli. Deshalb hatte Viñales dann in Brünn schon den fünften von fünf erlaubten Motoren in Betrieb, die andern drei Yamaha-Fahrer den vierten. Auch WM-Leader und Jerez-Doppelsieger Fabio Quartararo.

Die Yamaha-Ingenieure untersuchten die defekten Motoren, die aus der Allocation genommen wurden, im Werk in Hamamatsu/Japan und identifizierten ein fehlerhaftes Motorteil als Übeltäter und Auslöser der Defekte.

Jetzt müsste das Hersteller-Bündnis MSMA zustimmen, dass Yamaha auch die versiegelten restlichen Motoren öffnen udn das Teil ersetzen kann, sonst könnten weitere Motorschäden drohen.

Klare Bedingung laut Gesetz: Das neue Teil darf nicht zu einer Leistungssteigerung führen.

Die Rivalen wie Ducati und Honda spielen aber auf Zeit und wollen ihre Zusage so lange wie möglich hinauszögern, wohl in der Hoffnung, dass in der Zwischenzeit weitere Yamaha-Motoren den Geist aufgeben.

Nach dem Hattrick in Jerez-2 (Quartararo vor Viñales und Rossi) hatte jedoch Quartararo im Rennen von Brünn keine Siegchance, auch Rossi (5.) und Viñales (14.) kamen nie für das Podest in Frage.

Schon vor Brünn kam die Vermutung auf, Yamaha müsse die Drehzahl verringern, um keine weiteren Motorschäden zu riskieren.

Dass ausgerechnet Franco Morbidelli plötzlich in Brünn so schnell war, könnte damit zu tun haben, dass er keine echte 2020-Werksmasschine hast, sondern eine Mischung aus 2029-spec und 2020-spec.

Auch heute in Spielberg spielten die Yamaha-Asse keine überragende Rolle, deshalb kam wieder der Verdacht auf, die Japaner hätten die Drehzhal reduziert. Die Fahrer haben auf entsprechende Fragen der Journalisten sehr ausweichende Antworten.

Bei MotoGP Technical Director Danny Aldridge hat die MSA bisher keinen Antrag auf Öffnung der Yamaha-Motoren und zum Tausch eines Motorteils eingebracht. «Bisher nicht», erklärte Aldridge heute gegenüber SPEEDWEEK.com.

Klar, auch Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti fordert mehr Informationen zum fehlerhaften Teil, ehe eventuell zugestimmt wird. Die Einigung könnte zumindest bis nach dem zweiten Spielberg-GP dauern.

«Immerhin geht es um das führende WM-Team», sagte der Italiener zu SPEEDWEEK.com.

Falls die Yamaha-Piloten nicht mit den erlaubten fünf Triebwerken über die 14 Grand Prix kommen, werden empfindliche Strafen fällig.

«Wenn wir bei einem Fahrer einen sechsten Motor brauchen sollten, dann können wir zwischen zwei möglichen Szenarien auswählen. Entweder lassen wir den Fahrer dann von der Boxengasse starten, er darf dann erst fünf Sekunden nach dem Erlöschen des grünen Lichts wegfahren. Die andere Möglichkeit: Du beginnst das Rennen vom Startplatz, aber du musst dann einen ‚ride through’-Penalty absolvieren. Wir glauben jedoch, dass wir nicht in diese Situation kommen werden.»

Yamaha wird die MotoGP-Piloten auf keinen Fall mit Motoren auf die Strecke schicken, die am Ende ihrer Lebenszeit angelangt sind. «Wir werden unser Problem lösen und sind stark damit beschäftigt», versicherte Lin Jarvis, der Managing Director von Yamaha Motor Racing.

WM-Stand nach 3 von 14 Rennen:

1.Quartararo, 59 Punkte. 2. Viñales 42. 3. Morbidelli 31. 4. Dovizioso 31. 5. Binder 28. 6. Zarco 28. 7. Rossi 27. 8. Nakagami 27. 9. Miller 20. 10. Rins 19. 11. Pol Espargaró 19. 12. Oliveira 18. 13. Alex Márquez 13. 14. Mir 11. 15. Petrucci 11. 16. Bagnaia 9. 17. Rabat 7. 18. Aleix Espargaró 6. 19. Crutchlow 6. 20. Smith 5.

Konstrukteurs-WM nach 3 von 14 Rennen:

1. Yamaha 70. 2. KTM 44. 3. Ducati 42. 4. Honda 27. 5. Suzuki 24. 6. Aprilia 11.