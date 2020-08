Spielberg, Q1: Zarco und Rossi weiter, Bradl auf P9

Valentino Rossi überstand das Q1 in Spielberg

Johann Zarco und Valentino Rossi setzten sich im Kampf um die letzten Q2-Tickets für den Österreich-GP knapp gegen Danilo Petrucci durch. Stefan Bradl steht am Sonntag auf Startplatz 19.

Auf abtrocknender Strecke waren im FP3 am Samstagmorgen nur in der Schlussphase Verbesserungen möglich. Die Chance nutzte Maverick Viñales aber noch, um Johann Zarco aus den Top-10 und damit dem Q2 zu werfen. Neben dem Pole-Setter des Brünn-GP musste unter anderen Red Bull-KTM-Star Brad Binder, der Sensationssieger vom vergangenen Sonntag, schon in der ersten Qualifying-Session um 14.10 Uhr auf den 4,3 km langen Red Bull Ring.

Die Aufgabenstellung in der 15-minütigen Session war klar: Nur die Top-2 steigen noch in die entscheidende zweite Qualifying-Session auf, in der die Startplätze 1 bis 12 für das vierte MotoGP-Rennen der Saison 2020 entschieden werden.

Nach den ersten fliegenden Runden setzte sich Zarco in 1:24,704 min vor Valentino Rossi auf Platz 1. Im nächsten Umlauf knackte der Avintia-Esponsorama-Mann auf der 2019er-Ducati in 1:23,865 min als Erster am Wochenende die 1:24er-Marke. 0,412 Sekunden dahinter reihte sich Ducati-Werksfahrer Danilo Petrucci auf Rang 2 ein.



Zur Halbzeit der 15-minütigen Session lauern Rossi, Alex Márquez, Crutchlow und Brad Binder auf den Plätzen 3 bis 6.

Als nur noch drei Minuten auf der Uhr standen, kam Petrucci bis auf 0,108 Sekunden an Zarco heran. Den nächsten Umlauf brach der Italiener ab und beschwerte sich anschließend gestenreich bei Aleix Espargaró.

Iker Lecuona schob sich auf der Tech3-KTM unterdessen auf Platz 4 (+ 0,540 sec).

In der Schlussphase sorgten Petrucci, Rossi und Zarco reihenweise für absolute Sektorbestzeiten. Die schon zuvor gesetzte Q1-Bestzeit von Zarco blieb aber knapp unerreicht. Rossi schaffte am Ende als Zweiter mit einem Rückstand von nur 0,026 Sekunden den Sprung ins Q2. «Petrux» fehlten nur 0,024 Sekunden auf seinen Landsmann.

Márquez-Ersatz Stefan Bradl (Repsol Honda) geht von Startplatz 19 in sein zweites Rennen der Saison.

MotoGP, Q1, Spielberg, 15. August:

1. Zarco, 1:23,865 min

2. Rossi, + 0,026 sec

3. Petrucci, + 0,050

4. Aleix Espargaró, + 0,286

5. Crutchlow, + 0,363

6. Lecuona, + 0,540

7. Binder, + 0,620

8. Alex Márquez, + 0,625

9. Bradl, + 0,797

10. Smith, + 0,966

11. Rabat, + 1,422

12. Pirro, + 1,566