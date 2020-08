Brad Binder (KTM/17.): «Pol beeindruckend schnell»»

Brünn-Sieger Brad Binder fand sich nach dem Spielberg-Quali nur an 17. Position wieder, als viertbester KTM-Pilot. Aber er will im Rennen nach vorne fahren und es bei Spielberg-2 besser machen.

Red Bull KTM-Werkspilot Brad Binder gewann letzte Woche in Brünn sein allererstes MotoGP-Rennen. Am Freitag fuhr er nun zum ersten Mal mit einer MotoGP-Maschine auf dem Red Bull Ring in Österreich. «Das war hart», meinte der MotoGP-Sieger. «Das ganze Wochenende war bisher schwierig, weil sich das Wetter ständig verändert hat. Ich habe auf der Strecke viele Fehler gemacht und auch im Qualifying hatte ich Mühe. Zu Beginn ist mir keine gute Runde gelungen und als ich das zweite Mal hinausfuhr, habe ich einige Sachen verbockt und bin dabei von der Strecke abgekommen.»

Binder startet am Sonntag beim GP von Österreich in der Steiermark vom 17. Startplatz. «Ich fühle mich besser auf einer Strecke, je mehr Runden ich fahre. Und hier in Österreich habe ich überhaupt keine Erfahrung in der Königsklasse», erklärte er. «Bisher konnte ich in den Rennen meiner Karriere immer Plätze gut machen und ich denke, dass mir das hier auch gelingen wird. Wenn wir in die Top-10 kämen, wäre das fantastisch.»



«Ich habe mir am Samstagabend einmal alle seine Daten angeschaut, damit ich weiß, wo meine Schwächen liegen. Am Sonntag werde ich dann versuchen, alles besser zu machen», bemerkte der 25-jährige Südafrikaner.



«Auf der Strecke hier in Spielberg bin ich vor dem Grand Prix mit der MotoGP-KTM noch keine Runde gefahren, deshalb konnte ich noch nicht das volle Potenzial der Maschine ausschöpfen», überlegte er. «Mit dem MotoGP-Bike ist er hier schwieriger als erwartet. Es ist mir bisher nicht gelungen, die richtige Linie zu finden. Ich komme nicht gut aus den Kurven raus... Nächste Woche beim zweiten Meeting hier möchte ich dann besser zurückkommen, nachdem ich mehr Erfahrung auf der Strecke sammeln konnte.»



Die Reifenwahl für das Rennen am Sonntag ist bei Binder noch nicht gefallen. «Ich bin noch mit keinem der Reifen genug Runden gefahren, um sein Potential einstufen zu können. Die Entscheidung wird schwierig. Letzte Woche in Brünn habe ich mich schnell an die Strecke gewöhnt, diese Woche habe ich einige Probleme, weil man hier auf vieles achten muss. Ich werde gucken, wie es mir im Warm-up ergeht und dann entscheiden, was ich im Rennen mache.»



Die Rennstrecke in Spielberg bildet den Heim-GP von KTM und Red Bull. Getestet hat Binder mit der MotoGP-Maschine hier noch nie. «Als Pol Espargaró im Mai hier getestet hat, bin ich in Südafrika im Lockdown festgesteckt», erläuterte der Moto3-Weltmeister von 2016. «Das ist schade, denn ich bin mir sicher, dass ich hier besser klar käme, wenn ich schon mehr Runden auf der Strecke gedreht hätte. Ich hatte Pech, aber ich freue mich aufs Rennen und bin mir sicher, dass ich nächste Woche besser abschneiden werde.»



Binders Teamkollege Pol Espargaró startet am Sonntag vom fünften Platz, nachdem er während der Training-Sessions einen guten Rhythmus bewiesen hat. «Ich weiß nicht, wie Pol das macht, aber er war das ganze Wochenende über beeindruckend schnell», sinnierte der MotoGP-Rookie. «Ich habe ja zum Glück Zugang zu seinen Daten. Ich habe sie mir am Abend einmal angeschaut. Sie haben mir gezeigt, was ich ändern muss.»

MotoGP, Q2, Spielberg, 15. August:

1. Viñales, Yamaha, 1:23,450 min

2. Miller, Ducati, 1:23,518 min, + 0,068 sec

3. Quartararo, Yamaha, 1:23,537, + 0,087

4. Dovizioso, Ducati, 1:23,606, + 0,156

5. Pol Espargaró, KTM, 1:23,612, + 0,162

6. Mir, Suzuki, 1:23,673, + 0,223

7. Morbidelli, Yamaha, 1:23,719, + 0,269

8. Rins, Suzuki, 1;23,731, + 0,281

9. Zarco, Ducati, 1:23,828, + 0,378

10. Nakagami, Honda, 1:23,872, + 0,422

11. Oliveira, KTM; 1:23,939, + 0,489

12. Rossi, Yamaha, 1:23,995, + 0,545



Die weitere Startaufstellung:

13. Petrucci, Ducati, 1:23,915

14. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:24,151

15. Crutchlow, Honda, 1:24,228

16. Lecuona, KTM, 1:24,405

17. Binder, KTM, 1:24,485

18. Alex Márquez, Honda, 1:24,490

19. Bradl, Honda, 1:24,662

20. Smith, Aprilia, 1:24,831

21. Rabat, Ducati, 1:25,287

22. Pirro, Ducati, 1:25,431