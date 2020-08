Alex Rins (Suzuki): «Alles auf diese Kurve gesetzt»

«Im Rennen hätten wir viel erreichen können», trauerte Alex Rins seinem Fehler im MotoGP-Rennen auf dem Red Bull Ring hinterher. Der Suzuki-Pilot entschied sich aber bewusst für dieses Manöver gegen Andrea Dovizioso.

Suzuki-Werksfahrer Alex Rins überzeugte beim Österreich-GP in Spielberg mit einer beeindruckenden Pace im Rennen, nachdem der Horrorcrash von Franco Morbidelli und Johann Zarco für einen Rennabbruch sorgte und ein zweiter Versuch gestartet wurde. Doch als Rins nach der Führung griff und Spitzenreiter Andrea Dovizioso (Ducati) überholte, verlor der Spanier die Kontrolle über seine Suzuki und musste zu Boden. Teamkollege Joan Mir bestätigte die Leistungsfähigkeit der GSX-RR.

«Zu Beginn muss ich aber sagen, dass der Unfall von Johann und Franco schrecklich aussah und ich hoffe, dass es beiden gut geht», sagte Rins mit getrübter Miene. «Im zweiten Anlauf fühlte ich mich sehr gut und das Bike war fantastisch. Meine Pace im Rennen war viel besser als die von Dovi, also überholte ich ihn in Kurve 6, bin dann aber leider über das Vorderrad gestürzt. Ich habe alles auf diese Kurve gesetzt, denn es gibt nur zwei Kurven wo ich die Ducati überholen kann.»

Obwohl der Topspeed-Unterschied zu den Ducatis nur noch gering ist, sah der Suzuki-Pilot auf der Geraden keine Möglichkeit ein Manöver zu wagen. «Ich habe mich für diese Kurve entschieden und gegen Kurve 9, weil ich in den folgenden Kurven einen kleinen Vorsprung herausfahren hätte können, damit ich auf der Geraden vorne bleiben kann. Das wichtigste für mich, ist es, wieder aufzustehen und das Potenzial am kommenden Wochenende wieder zu zeigen», erklärte der WM-Zwölfte.

Findet der 24-Jährige die 4,318 km lange Strecke in der Steiermark zu gefährlich für die MotoGP-Weltmeisterschaft? «Auf dieser Strecke gibt es ein paar Kurven, die gefährlich sind. Aber gefährliche Stellen gibt es auch auf anderen Strecken», betonte Rins und fügte an: «In Brünn zum Beispiel sind die Auslaufzonen teilweise auch recht klein. Der Red Bull Ring ist ok, die Strecke ist sicher.»

Ergebnisse MotoGP Spielberg, 16. August:

1. Andrea Dovizioso, Ducati

2. Joan Mir, Suzuki, +1,377 sec

3. Jack Miller, Ducati, +1,549

4. Brad Binder, KTM, +5,526

5. Valentino Rossi, Yamaha, +5,837

6. Takaaki Nakagami, Honda, +6,403

7. Danilo Petrucci, Ducati, +12,498

8. Fabio Quartararo, Yamaha, +12,534

9. Iker Lecuona, KTM, +14,117

10. Maverick Vinales, Yamaha, +15,276

11. Aleix Espargaro, Aprilia, +17,772

12. Michele Pirro, Ducati, +23,271

13. Bradley Smith, Aprilia, +24,868

14. Alex Marquez, Honda, +24,943

15. Cal Crutchlow, Honda, +27,435

16. Tito Rabat, Ducati, +28,502

17. Stefan Bradl, Honda, +28,609

WM-Stand nach 4 von 14 Rennen: 1. Quartararo, 67 Punkte. 2. Dovizioso 56. 3. Viñales 48. 4. Binder 41. 5. Rossi 38. 6. Nakagami 37. 7. Miller 36. 8. Morbidelli 31. 9. Mir 31. 10. Zarco 28. 11. Petrucci 20. 12. Rins 19. 13. Pol Espargaró 19. 14. Oliveira 18. 13. Alex Márquez 15. 16. Aleix Espargaró 11. 17. Bagnaia 9. 18. Smith 8. 19. Lecuona 7. 20. 17. Rabat 7. 21. Crutchlow 7. 22. Pirro 4.



Konstrukteurs-WM nach 4 von 14 Rennen: 1. Yamaha 81. 2. Ducati 67. 3. KTM 57. 4. Suzuki 44. 5. Honda 37. 6. Aprilia 16.