Europa-League-Finale: Inter-Fan Rossi hat Hoffnung

Morbidelli, Rossi und Quartararo: In Spielberg wird auch über Fußball geredet

Wenn heute in Köln um 21 Uhr das Europa-League-Finale zwischen Inter und Sevilla angepfiffen wird, schaut Valentino Rossi von Spielberg aus zu. Fabio Quartararo hofft in der Champions League auf einen französischen Sieg.

Am heutigen Freitagabend wird in der VR46-Truppe rund um Yamaha-Star Valentino Rossi im Paddock des Red Bull Rings ausnahmsweise nicht über Motorräder gesprochen. Denn um 21 Uhr beginnt das Endspiel der Europa League zwischen Inter Mailand und dem FC Sevilla. Und «Vale» ist bekennender Inter-Fan.

«Wir werden das Spiel in meinem Motorhome verfolgen. Für uns Inter-Fans ist es sehr aufregend, weil wir nicht so oft in einem Finale stehen», schmunzelt der 41-jährige Italiener. «Ich glaube, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel sein wird, denn Sevilla ist sehr stark. Sie haben einige Spieler, die wir aus der italienischen Serie A kennen. Wir werden kämpfen müssen, aber wir haben Hoffnung.»

Am Sonntag steht dann das Finale in der Champions League an: Bayern München trifft auf Paris St. Germain. Wie lautet die Einschätzung von Fabio Quartararo? Immerhin ist auch der MotoGP-WM-Leader ein begeisterter Fußball-Fan, der aber eigentlich ein Anhänger des italienischen Clubs Juventus Turin ist.

«Ich hoffe, dass Paris gewinnt. Das wäre großartig, wenn eine französische Mannschaft die Champions League gewinnen würde. Die Bayern sehen aber wirklich stark aus», gestand der 21-Jährige aus Nizza. «Wir drücken Paris die Daumen, aber es scheint so, als hätte Bayern etwas mehr drauf.»