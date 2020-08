Motorensituation: Bei Yamaha werden Triebwerke knapp

Maverick Viñales hat nur noch einen frischen Motor in Reserve

Ein Großteil der MotoGP-Fahrer muss die Corona-Saison 2020 mit maximal fünf Motoren bestreiten, nur die sogenannten «concession teams» – aktuell Aprilia und KTM – dürfen pro Fahrer sieben Triebwerke einsetzen.

Falls ein MotoGP-Pilot nicht mit den erlaubten fünf beziehungsweise sieben Triebwerken über die 14 Grand Prix kommt, werden empfindliche Strafen fällig: Es droht für jeden zusätzlichen Motor wahlweise ein Start aus der Boxengasse (5 Sekunden nach dem Erlöschen der Startampel) oder ein «ride through»-Penalty, also eine Durchfahrtsstrafe.

Bedrohlich sieht die Motorensituation bei den vier Yamaha-Piloten aus. Da Rossi (Rennen in Jerez-1, Viñales (FP3 bei Jerez-2) und Morbidelli (Rennen in Jerez-2) bereits je einen kapitalen Motorschaden beklagten, droht den beiden Yamaha-Teams in der zweiten Saisonhälfte eine Motorenknappheit.

Denn es wurde inzwischen ein Paket von fehlerhaften Ventilfedern ausfindig gemacht, das die Defekte verursacht hat. Die mit diesen Ventilfedern ausgerüsteten udn bereits versiegelten Motoren werden momentan nicht verwendet, sie sollen mit Erlaubnis der anderen Werke geöffnet und umgerüstet werden. Die Erlaubnis dazu wird aber voraussichtlich erst nach dem Steiermark-GP erteilt werden.

Pro Grand Prix werden im Schnitt 500 km zurückgelegt, die Motoren werden normalerweise nach 2500 bis 3000 km aus der Allocation genommen und revidiert.

Vorläufig lässt sich schwer einschätzen, ob Yamaha trotz der Motorschäden mit je fünf Motoren pro Fahrer durch die Saison kommen wird. Denn auch bei Stürzen kann es zu irreparablen Motorschäden kommen – durch Feuer oder angesaugten Dreck.

Hersteller ohne Privilegien

Honda:

Alex Márquez (Repsol Honda): 2 verplombt, 0 zurückgezogen

Marc Márquez/Stefan Bradl (Repsol Honda): 2 verplombt, 0 zurückgezogen

Takaaki Nakagami (LCR Honda): 2 verplombt, 0 zurückgezogen

Cal Crutchlow (LCR Honda): 2 verplombt, 0 zurückgezogen



Ducati:

Andrea Dovizioso (Ducati Team): 3 verplombt, 0 zurückgezogen

Danilo Petrucci (Ducati Team): 3 verplombt, 0 zurückgezogen

Jack Miller (Pramac Ducati): 3 verplombt, 0 zurückgezogen

Francesco Bagnaia/Michele Pirro (Pramac Ducati): 2 verplombt, 1 zurückgezogen

Johann Zarco (Esponsorama Ducati): 3 verplombt, 0 zurückgezogen

Tito Rabat (Esponsorama Ducati): 3 verplombt, 0 zurückgezogen



Yamaha:

Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha): 4 verplombt, 1 zurückgezogen

Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha): 3 verplombt, 1 zurückgezogen

Fabio Quartararo (Petronas SRT Yamaha): 4 verplombt, 0 zurückgezogen

Franco Morbidelli (Petronas SRT Yamaha): 4 verplombt, 1 zurückgezogen



Suzuki:

Joan Mir (Suzuki Ecstar): 3 verplombt, 0 zurückgezogen

Alex Rins (Suzuki Ecstar): 3 verplombt, 0 zurückgezogen

Hersteller mit «concessions»

KTM:

Brad Binder (Red Bull KTM): 3 verplombt, 0 zurückgezogen

Pol Espargaró (Red Bull KTM): 3 verplombt, 0 zurückgezogen

Iker Lecuona (Tech3 KTM): 2 verplombt, 1 zurückgezogen

Miguel Oliveira (Tech 3 KTM): 3 verplombt, 0 zurückgezogen



Aprilia:

Bradley Smith (Aprilia Racing Gresini): 3 verplombt, 0 zurückgezogen

Aleix Espargaró (Aprilia Racing Gresini): 3 verplombt, 0 zurückgezogen