Steiermark-GP, FP2: Bestzeit für Pol Espargaró (KTM)

Pol Espargaró mit der Tagesbestzeit in Spielberg

Beim KTM-Heimspiel auf dem Red Bull Ring liegt Pol Espargaró nach dem Freitag auf Platz 1. In der kombinierten Zeitenliste hielten sich die Ducati-Piloten Jack Miller und Andrea Dovizioso auf 2 und 3.

Nach fünf Minuten setzte sich im FP2 Pol Espargaró in 1:24,301 min an die Spitze, im nächsten Umlauf legte der Red Bull-KTM-Star eine 1:24,203 min nach. Damit lag er 0,395 sec vor Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales und 0,434 sec vor Petronas-Yamaha-Pilot Franco Morbidelli.



Zum Vergleich: Die Vormittags-Bestzeit von Pramac-Ducati-Pilot Jack Miller war eine 1:23,859 min. Der All-Time-Lap-Record steht seit dem Vorjahr dank Marc Márquez bei 1:23,027 min; die schnellste Rennrunde fuhr ebenfalls 2019 Andrea Dovizioso in 1:23,827 min.

Joan Mir unternahm unterdessen schon in der Anfangsphase des FP2 einen Ausritt in das Kiesbett von Turn 4, er blieb aber auf seiner Suzuki GSX-RR sitzen. Morbidelli machte es ihm wenig später nach.

Nach 15 Minuten kam Alex Rins bis auf 0,022 Sekunden an Pol Espargaró heran. Damit schob sich der Suzuki-Pilot auch in die Top-10 der kombinierten Zeitenliste.

Zur Halbzeit der 45-minütigen FP2-Session bildeten Pol Espargaró, Rins, Viñales, Morbidelli, Quartararo, Nakagami, Aleix Espargaró und Dovizioso die Top-8, in denen somit alle sechs Hersteller zu finden waren.

Als noch 18 Minuten auf der Uhr standen, machte Brad Binder einen Sprung auf Platz 4 nach vorne. Zwei Minuten später löste Rins Pol Espargaró in 1:24,122 min an der Spitze des FP2-Klassements ab. Binder kletterte dann noch einen Platz nach vorne auf Rang 3. Die Vormittagsbestzeit von Miller war aber noch nicht in Gefahr.

Richtig spannend wurde es erst in den finalen sechs Minuten, als es darum ging, sich einen provisorischen Platz in den Top-10 – und damit im Q2 – zu sichern. Denn am Samstag könnte das Wetter über dem Red Bull Ring wieder wechselhaft sein.

Den Anfang machte Pol Espargaró in 1:23,764 min – damit war er als Erster auch schneller als Miller im FP1. Mir war der nächste, der die Marke von 1:24 min unterbot, er blieb aber 0,143 sec hinter Pol zurück. Takaaki Nakagami verbesserte sich dann auf Platz 3 (+ 0,196 sec).

WM-Leader Fabio Quartararo (11.) ging unterdessen in Kurve 1 weit und war sichtlich frustriert. In Turn 4 war er dann gleich wieder abseits der Strecke unterwegs.

Red Bull-KTM-Ass Pol Espargaró schraubte seine Bestzeit in der Schlussphase noch auf eine 1:23,638 min herunter – und LCR-Honda-Pilot Nakagami schob sich 0,266 sec dahinter auf Platz 2.

Valentino Rossi schaffte im letzten Versuch noch Platz 9 (+ 0,740 sec) – aber in der kombinierten Zeitenliste reichte es nicht für die Top-10. Stefan Bradl landete im FP2 auf Platz 21, in der Gesamtwertung des Freitags auf Rang 21.

Ergebnis FP2 MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Nakagami, Honda, + 0,266 sec

3. Mir, Suzuki, + 0,269

4. Rins, Suzuki, + 0,371

5. Viñales, Yamaha, + 0,422

6. Oliveira, KTM, + 0,480

7. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

9. Rossi, Yamaha, + 0,740

10. Binder, KTM, + 0,789

11. Lecuona, KTM, + 0,791

12. Alex Márquez, Honda, + 0,825

13. Crutchlow, Honda, + 0,922

14. Quartararo, Yamaha, + 1,005

15. Dovizioso, Ducati, + 1,136

16. Pirro, Ducati, + 1,169

17. Miller, Ducati, + 1,287

18. Petrucci, Ducati, + 1,347

19. Smith, Aprilia, + 1,387

20. Bradl, Honda, + 1,419

21. Rabat, Ducati, + 1,583

Kombinierte Zeitenliste MotoGP, Spielberg, 21. August

1. Pol Espargaró, KTM, 1:23,638 min

2. Miller, Ducati, + 0,221 sec

3. Dovizioso, Ducati, + 0,225

4. Oliveira, KTM, + 0,260

5. Nakagami, Honda, + 0,266

6. Mir, Suzuki, + 0,269

7. Rins, Suzuki, + 0,371

8. Viñales, Yamaha, + 0,422

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,549

10. Binder, KTM, + 0,613

11. Lecuona, KTM, + 0,663

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,728

13. Rossi, Yamaha, + 0,740

14. Quartararo, Yamaha, + 0,743

15. Alex Márquez, Honda, + 0,825

16. Pirro, Ducati, + 0,870

17. Petrucci, Ducati, + 0,879

18. Crutchlow, Honda, + 0,922

19. Smith, Aprilia, + 0,985

20. Rabat, Ducati, + 1,168

21. Bradl, Honda, + 1,276

Kombinierte Zeitenliste Moto3, Spielberg, 21. August

1. Vietti, KTM, 1:35,977 min

2. Arenas, KTM, + 0,306 sec

3. Suzuki, Honda, + 0,401

4. Rodrigo, Honda, + 0,412

5. Arbolino, Honda, + 0,461

6. Alcoba, Honda, + 0,485

7. Fernandez, KTM, + 0,526

8. McPhee, Honda, + 0,555

9. Masia, Honda, + 0,578

10. Deniz Öncü, KTM, + 0,593



ferner:

19. Baltus, KTM, + 1,035

25. Dupasquier, KTM, + 1,183

28. Kofler, KTM, + 1,514