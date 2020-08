Viñales und Rossi: Gefühl und Pace schon positiv

Valentino Rossi am Freitagvormittag auf dem Red Bull Ring

Die Yamaha-Werksfahrer Maverick Viñales und Valentino Rossi wollten sich von den Plätzen 9 und 17 in der ersten Trainings-Session des zweiten Spielberg-Wochenendes nicht aus der Ruhe bringen lassen.

Im Yamaha-Werksteam stand im FP1 für den Steiermark-GP die Abstimmungsarbeit im Hinblick auf das Rennen im Fokus. «Wir haben viel an der Pace und auf gebrauchten Reifen gearbeitet», bestätigte Valentino Rossi, der nach dem ersten Training mit 0,840 Sekunden Rückstand nur auf Platz 17 der Rangliste zu finden ist. «Wie immer sind alle sehr stark, aber unsere Pace ist auch nicht so schlecht. Ich war auch auf den gebrauchten Reifen recht konstant», gab sich der 41-jährige Superstar zuversichtlich.

«Wir haben am Vormittag viele Dinge ausprobiert und einige positive Punkte gefunden», berichtete Maverick Viñales, der nach dem ersten Rennen auf dem 4,3 km langen Red Bull Ring noch frustriert gewirkt hatte. Nun versicherte der WM-Dritte: «Ich bin recht happy, weil ich auf Anhieb schnell war, ich war wieder in den Top-3.» Am Ende der Session landete er ohne finale Zeitattacke auf Platz 9.

«Ich glaube, dass wir noch ein bisschen schneller werden können, weil es noch einige Aspekte gibt, wo wir nach Verbesserungen suchen können. Trotzdem, das Feeling ist schon positiv und das Motorrad arbeitet gut. Ich kann das FP2 kaum erwarten, um noch einige neue Dinge zu versuchen und vor allem eine Zeitattacke zu starten, um eine gute Rundenzeit zu setzen», ergänzte der 25-jährige Spanier.

Ergebnis Spielberg, MotoGP-FP1, 21. August

1. Miller, Ducati, 1:23,859 min

2. Dovizioso, Ducati, + 0,004 sec

3. Oliveira, KTM, + 0,039

4. Nakagami, Honda, + 0,091

5. Mir, Suzuki, + 0,102

6. Morbidelli, Yamaha, + 0,339

7. Binder, KTM, + 0,392

8. Lecuona, KTM, + 0,442

9. Viñales, Yamaha, + 0,465

10. Quartararo, Yamaha, + 0,522

11. Pol Espargaró, KTM, + 0,538

12. Pirro, Ducati, + 0,649

13. Petrucci, Ducati, + 0,658

14. Smith, Aprilia, + 0,764

15. Rins, Suzuki, + 0,769

16. Alex Márquez, Honda, + 0,831

17. Rossi, Yamaha, + 0,840

18. Crutchlow, Honda, + 0,905

19. Rabat, Ducati, + 0,947

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,949

21. Bradl, Honda, +1,055